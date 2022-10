Olymel supprime 177 postes cadres

La direction d'Olymel, une entreprise du secteur de la production des viandes de porc et de volaille, a annoncé sa décision de supprimer 177 postes cadres.

De ce nombre 120 postes étaient devenus vacants au cours des derniers mois, alors que 57 personnes encore en fonction sont touchées par ces suppressions de postes. Ces cadres ont été informés de la décision lundi et ont tous reçu un avis de licenciement.

Le nombre de cadre affectés par cette suppression à l'usine d'abattage d'Olymel à Vallée-Jonction n'a pas été précisé, mais il s'en trouve, a indiqué le responsable des communications corporatives, Richard Vigneault, dans un message courriel à EnBeauce.com.

« Je peux vous dire que cette révision des fonctions administratives et la suppression de 177 postes de cadres est répartie sur plus de 25 établissements au Québec en plus d’autres établissements à l’extérieur du Québec. Il se peut que certaines fonctions qui ont été réévaluées et même supprimées consistaient à intervenir dans plusieurs établissements. Il n’y a pas d’impact majeur sur les opérations des établissements. Cette révision des fonctions de cadres s’ajoute à la réorganisation que nous avons entrepris depuis plus d’un an dans le secteur du porc frais compte tenu de l’incertitude associée à certain marchés et à la pénurie de main-d’oeuvre historique, particulièrement dans le secteur du porc frais », a écrit le porte-parole.

Olymel estime que cette décision contribuera à éliminer le double emploi et permettra de réaliser des économies et des gains d’efficience afin de répondre à « une conjoncture de marchés exigeant une plus grande agilité dans l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise. Ces suppressions de postes toucheront surtout des fonctions administratives, principalement au Québec » a-t-on précisé dans le communiqué de presse de l'annonce.