Six entreprises et personnalités honorées à la Soirée des Sommets 2022 

C'est devant une salle comble de 250 personnes que s'est tenue hier soir, au Resto-Bar Le Journel à Saint-Joseph-de-Beauce, la 23e Soirée des Sommets de l'organisme Beauce-Centre Économique, qui souligne l’excellence d’entreprises et de personnalités de la MRC Beauce-Centre.

Le Sommet de l'Entreprise de l’année a été décerné à Chap Alliance, de Saint-Joseph-de-Beauce, qui œuvre dans cinq secteurs d’activités (jointage de bois, couture industrielle, entretien ménager, sécurité, vente au détail) où 80% des 425 travailleurs du groupe vivent avec des limitations physiques ou psychologiques.

D'autre part, le prestigieux Sommet Enracinement a été remis à André Labbé, personnalité d’affaires qui a contribué au développement économique et social du territoire, notamment à titre de maire de la municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne (2001-2017) et préfet de la MRC Robert-Cliche de 2005 à 2009.

Le tout nouveau Sommet VRAIment Beauce est allé à la capitaine de l’équipe canadienne féminine de hockey sur glace et quadruple médaillée olympique, Marie-Philip Poulin, en raison de ses performances et comme source d’inspiration pour toutes les jeunes filles. Rappelons que la Beaucevilloise est aussi devenue la première femme à être embauchée par le Canadien de Montréal, à titre de consultante au développement des joueurs.

C'est Deflex Composite qui est reparti avec le Sommet Innovation. La manufacturier de Saint-Victor se spécialise dans la fabrication de composantes de fibre de verre pour les autobus de ville, les glissades d’eau et les jeux interactifs. En 2021, l’entreprise a accélèré son virage technologique vers l’industrie 4.0 avec un investissement de 1,64 M$ pour la robotisation de ses opérations.

Depuis 30 ans, Stekar conçoit, fabrique et installe des systèmes pour façades d’édifices dans le cadre de projets de construction architecturaux, commerciaux et institutionnels. L’entreprise de Beauceville emploie plus de 110 personnes. Le Sommet Actif humain lui a été attribué hier soir, notamment pour la bonification de ses programmes d’attraction, de mobilisation et de fidélisation de ses employés.

Enfin, la Jeune personnalité d’affaires revient à Julio Trépanier, fondateur de VK Création de contenu. Une entreprise située à Beauceville qui se spécialise dans la productionvidéo, ainsi que dans l’animation Motion Design et image par image. Sa mission est d'offrir du contenu de marque créatif, original et de qualité aux entreprises et organismes.

Conférence de Bianka et Chantale Poulin

Les convives ont aussi une droit à une conférence des sœurs Bianka et Chantale Poulin, propriétaires de Racine Carrée, une entreprise familiale de Saint-Alfred.

Elles ont livré un témoignage touchant et parsemée d’humour sous le thème Rester soi-même… dans la vie comme en affaires. Les dames ont raconté leur parcours débutant par leur implication, dès leur jeune âge, dans l’entreprise Les Assemblages de Beauce, fondée par leur père Martin Poulin en 1976, et par la reprise de celle-ci, par la suite.

« Racine pour nos racines familiales, la famille qui est une valeur qui nous unit. Carrée pour nous, les quatre filles, les quatre sœurs », a expliqué Chantale Poulin au sujet de la provenance du nom de l’entreprise.

Notons que la Soirée des Sommets avait commencé par une minute de silence en la mémoire d'André Spénard et de Benoit Drouin, deux hommes qui ont contribué grandement au développement économique du territoire de la MRC et qui sont décédés au cours de la dernière année.