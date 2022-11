Oktoberfest en Beauce: un bilan positif

L'organisme Destination Beauce dresse un bilan positif des activités organisées le mois dernier dans le cadre de son Oktoberfest.

Tous les samedis et dimanches du mois d’octobre, les Beaucerons et visiteurs de la région ont pu se délecter d’assiettes gourmandes à petit prix et d’activités culturelles, plein air et détente mettant en valeur la vingtaine d'entreprises qui ont participé cette année.

La prochaine campagne promotionnelle de Destination Beauce mettra en valeur les entreprises beauceronnes en vue du Temps des Fêtes grâce à un concours d’envergure. Les détails seront communiqués prochainement sur la page Facebook de l'organisme.