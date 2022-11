Les équipements Lapierre remportent un prix de reconnaissance

Les équipements Lapierre, un fabricant acéricole dont le siège social est à Saint-Ludger en Beauce, est lauréat du prix Membre de l'année - 51 employés et plus, qui a été décerné dans le cadre du Gala de prestige de la Chambre de commerce et d’industrie région de Mégantic (CCIRM), présenté le 27 octobre dernier au Club de golf de Lac Mégantic.

Cette catégorie souligne la reconnaissance à une entreprise comptant plus de 50 employés qui s’est démarquée, entre autres, par ses projets innovants, ses actions, la vitalité de son département des ressources humaines et la nature de son développement durable.

L’entreprise générationnelle compte près de 45 ans d’activité dans le domaine acéricole au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et dans plusieurs états américains. Elle possède cinq usines de fabrication d’équipements et de produits acéricoles qui sont situées à Saint-Ludger, en Beauce et à Waterloo, en Estrie, avec près de 225 employés, principalement au Québec.

« Le mérite de ce succès repose certes sur une bonne gestion, mais également sur les employés, les partenaires et les clients qui nous font confiance depuis plus de quatre décennies, et c’est vers eux que les projecteurs doivent nécessairement être tournés aujourd’hui », a signalé la directrice générale de l'entreprise, Chantal Lapierre.

Cet honneur de la CCIRM permet aux Équipements Lapierre d’être finaliste lors du prochain Gala Reconnaissance régional de l’Estrie qui se tiendra au printemps 2023.