Le nouveau JA Marcoux Équipements roule à plein gaz!

Voilà plus d'un an et demi que le commerce de vente, de location et de réparation d'équipements motorisés neufs et usagers, JA Marcoux, de Saint-Elzéar-de-Beauce, a repris ses opérations.

En effet, c’est en décembre 2020 que l’investisseur Jimmy Brochu, un entrepreneur propriétaire de Constructions JIMRIC, a décidé de passer à l’action en rachetant le fond de commerce de l'entreprise (ravagée par un feu en janvier de la même année et qui est demeuré fermé par la suite en raison de la pandémie) fondée en 1957.

Ainsi, plutôt que construire un bâtiment neuf dans le centre du village où se trouvait le commerce, M. Brochu et son associée, Mylaine Asselin, ont plutôt choisi d'agrandir leurs installations, dans le parc industriel de la municipalité, pour littéralement repartir de ses cendres ce nouveau JA Équipements et Location, version 2.0.

La réouverture s’est effectuée de façon très rapide dès mars 2021, mais dans les faits, ce n'est qu'en juin 2021 que le commerce est devenu fin prêt et fonctionnel à 100% « Les défis se sont rapidement présentés car nous n’étions prêts que temporairement en mars, mais nous avons tout de même procédé afin de répondre du mieux possible à la demande des clients qui n'avaient plus accès au commerce depuis plus d'un an. La réouverture a été accueillie avec une grande joie», confie la co-propriétaire, Mylaine Asselin.

Le retour en affaires de JA Marcoux se poursuit dans le même esprit d'entreprise de services, mais avec une offre grandement améliorée dans une toute nouvelle salle de montre complètement épurée, où la marchandise est facilement visible et accessible: scies à chaîne, souffleuses à neige, débroussailleuses, tondeuses à pelouse, tracteurs de jardin, taille-haies, génératrices, etc. On y retrouve les produits de la marque STIHL, Ariens, Ducar, Cub Cadet, Husqvarna et Bercomac, incluant le service d’entretien et de réparation de ceux-ci.

À cela s'ajoute le service d’installation de snowtracker (lisses sous les skis de motoneige pour empêcher le louvoiement durant la conduite) et de wheeltracker, un système de roues hydrauliques, également monté sur les skis de motoneige, pour faciliter la traverse des routes pavées.

« Notre mission est d’offrir des services de vente, d’entretien et de réparation d’équipements motorisés utilitaires et leurs produits dérivés grâce aux conseils spécialisé des employés, permettant aux clients une utilisation maximale de leur achat. Notre vision est d’être reconnu pour l’accessibilité et la spécificité de nos produits et services. Dans tout ça, le service à la clientèle est d’une importance primordiale. Nous prônons des valeurs de professionnalisme, d'innovation et d'accessibilité auprès des membres de notre équipe. » Cette dernière compte sept employés à temps plein et trois autres à temps partiel. Parmi ceux-ci, les mécaniciens qui profitent maintenant d'une espace de travail tout à fait ergonomique.

Mylaine Asselin souligne également qu'elle peut profiter des conseils et du savoir-faire de Victor Berthiaume, un ancien proprio du commerce, qui agit comme mentor d'affaires.

Enfin, JA Marcoux Équipements agit comme commanditaire officiel de la livraison des moteurs pour la série de course des mini-pilotes de 10 à 14 ans, pour les compétition de Mini sportsman présentées à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Le commerce est situé au 405, rue des Pins à Saint-Elzéar-de-Beauce. Les heures d'ouverture sont de 8 h à 17 h 30, du lundi au mercredi, de 8 h à 18 h, le jeudi et vendredi, et de 8 h à midi le samedi.

Téléphone: (418) 387-2509

Site Web: www.jamarcoux.com

Facebook: www.facebook.com/jamarcouxinc