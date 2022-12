La CDPQ investit 150 millions $ dans Pomerleau

La CDPQ, une marque déposée appartenant à la Caisse de dépôt et placement du Québec, investit 150 millions de dollars supplémentaires dans Pomerleau, l'une des plus importantes entreprises de construction au pays, dont le siège social est à Saint-Georges-de-Beauce.

La nouvelle vient d'être annoncée par communiqué sur le site web du groupe.

L’investissement a joué un rôle significatif dans l’acquisition récente par Pomerleau de ITC Construction Group, un chef de file de la construction résidentielle basé à Vancouver.

« Nous sommes fiers que la CDPQ réaffirme son engagement envers nos 4 000 employés, nos valeurs et notre stratégie de croissance, a déclaré Pierre Pomerleau, président et chef de la direction. La CDPQ est un partenaire et un actionnaire d’exception, et nous sommes ravis que cette confiance renouvelée puisse soutenir le déploiement de notre plan stratégique. »

Depuis le premier investissement de 50 M$ de la CDPQ en 2018, Pomerleau a plus que doublé ses revenus, passant de 1,8 milliard de dollars à 4 milliards de dollars, et plus que triplé son carnet de commandes, passant de 3,5 milliards de dollars à 11 milliards de dollars. Les projets canadiens hors Québec de Pomerleau, fondée il y a 60 ans en Beauce, représentent maintenant près de 50% de ses revenus.

Depuis 20 ans, Pomerleau a développé son expertise dans le secteur de l'habitation au Canada, réalisant près de 100 projets au Québec, à Toronto, à Ottawa et dans les Maritimes. Avec la récente acquisition de l’entreprise ouest-canadienne ITC Construction Group – la plus importante acquisition de l'histoire de l'entreprise – Pomerleau souhaite apporter des solutions durables et novatrices à l'ensemble du segment résidentiel canadien.