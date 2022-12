Éric Cliche passe de président à directeur général de l'APBB

Suite au départ de Martin Ladouceur le 11 octobre dernier, Éric Cliche a finalement quitté son poste de président, pour lui succéder en tant que directeur général de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB).

En effet, le conseil d’administration a accepté la candidature d’Éric Cliche à titre de prochain directeur général, laissant vacant le poste de président de l’APBB. L'annonce en a été faite aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

Mentionnons également le départ de Marie-Anne Poulin, directrice des Finances, en septembre dernier.

« Dès que nous avons pu le faire de façon officielle, nous avons rencontré le personnel pour leur annoncer le départ de Marie-Anne, avec l’accord de son employeur, Marie-Anne s’est généreusement impliquée dans cette transition, facilitant l’intégration de son successeur », a indiqué Éric Cliche.

« Par la suite, il nous a fallu annoncer mon départ, prévu le 16 décembre », a ajouté Martin Ladouceur. « Ce deuxième départ en si peu de temps aurait pu insécuriser le personnel, mais nous avons pu annoncer le successeur à la direction des finances soit Charles Jolicoeur, comptable, en plus d’annoncer la nomination d’Éric Cliche à la direction générale, ce qui a été perçu comme un élément de continuité rassurant pour le personnel. »

La période de transition entre le départ de Martin Ladouceur et l’arrivée en poste d’Éric Cliche, le 1er décembre, aura permis de limiter considérablement les perturbations dans l’administration courante des affaires de l’Association. Éric Cliche, président depuis plus de 9 ans, et Martin Ladouceur, directeur général pendant presque 12 ans, avaient développé une très belle complicité dans leur mission de défense des intérêts des propriétaires de boisés de la Beauce.

L’intérim à la présidence de l’APBB sera assuré par Étienne Poulin, vice-président, jusqu’aux assemblées générales annuelles du printemps. Les membres du conseil d’administration se partageront les responsabilités de représentations du président en attendant la nomination d'une nouvelle personne.