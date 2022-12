Productivité et innovation:  214,5 M$ injectés en Chaudière-Appalaches par Investissement Québec

Un peu plus de deux ans après le lancement de son initiative Productivité innovation, Investissement Québec dresse un bilan positif de ses interventions en Chaudière-Appalaches.

Pour preuve, les experts de la société d’État ont permis de soutenir sur le territoire administratif quelque 110 projets totalisant 214,5 millions de dollars de financement, à travers ses fonds propres et comme mandataire du gouvernement du Québec.

Depuis 2020, le soutien financier et l’accompagnement offert par la société d’État dans le cadre de l’initiative ont permis d’accroitre la productivité des entreprises, de faire avancer rapidement la maturité technologique des manufacturiers et de multiplier l’adoption de technologies et de procédés innovants, soutient l'organisme

« Notre équipe régionale est en mesure d’offrir le soutien financier, technologique et stratégique nécessaire aux entreprises pour amorcer ou poursuivre leur transition technologique et augmenter leur compétitivité. Avec les différents moyens dont nous disposons, nous sommes en mesure de propulser les entreprises et d’avoir des impacts concrets pour accroitre la productivité et l’innovation des entreprises de la région », a souligné le directeur régional d'IQ, Maxime Dionne.

Rappelons que l’initiative Productivité innovation s’adresse aux entreprises des secteurs de la fabrication, des mines, de la construction, du commerce de gros, du commerce de détail, du transport et de l’entreposage, des services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que des services de gestion des déchets et d’assainissement, couvrant ainsi toute la chaîne de valeur manufacturière.