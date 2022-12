Le Club de golf du Moulin Laflamme change de mains

Après 20 ans en tant que propriétaire du Club de golf du Moulin Laflamme, Jules Laflamme assure la pérennité du terrain en passant la relève à une équipe solide.

Bien connu du milieu des affaires dans l’industrie du bois d’œuvre et des scieries et très apprécié de ses concitoyens, Monsieur Jules Laflamme s’est encore une fois illustré comme un grand leader en assurant la pérennité du Golf du Moulin Laflamme et passe le flambeau à des acquéreurs expérimentés et solides. En effet, depuis 20 ans déjà, M. Laflamme a créé, développé et entretenu son terrain, situé au 65 Rang des Binet, à Saint-Benoît-Labre avec le soutien et la complicité de deux employés fidèles, Stéphane Roy comme directeur général et surintendant du terrain et Tommy Hazen comme pro de golf.

Jules Laflamme a récemment trouvé une relève solide dans le groupe d’acheteurs composé de Stéphane Roy, Tommy Hazen et appuyé par la Famille Gendreau. Une nouvelle entité légale sous le nom de « Golf du Lac Poulin » a aussi été incorporée. Les administrateurs en sont Isabelle Gendreau, Présidente, Stéphane Roy Vice-Président et directeur général et Tommy Hazen, secrétaire et professionnel de golf.

« Monsieur Laflamme a de quoi être fier de ses accomplissements. Un terrain de golf dans une municipalité, c’est comme d’autres infrastructures sportives : ça donne des activités aux familles et aux visiteurs. Ça apporte de la vie économique et sociale. On tient à lever notre chapeau à M. Laflamme! Sa passion pour le golf et sa générosité ont permis à plusieurs Beaucerons de s’amuser et de pratiquer leur sport favori dans un environnement agréable. Il sera notre inspiration pour assurer le développement et la pérennité du terrain de golf de Saint-Benoît », tient à mentionner Isabelle Gendreau, Présidente.

Beaux projets et remaniements en perspective

La nouvelle administration planifie actuellement un plan d’investissement qui procédera à une mise à niveau du terrain en fonction des dernières tendances quant à la pratique de ce sport. Les services de la firme d’architectes Huxham Golf Design ont été retenus. « Notre mission est de rendre le Golf du Lac Poulin encore plus jouable ou agréable pour tous les niveaux de golfeurs avec des trous spectaculaires », a mentionné Warren Huxham.

Les nouveaux propriétaires désirent également s’assurer qu’une partie de 9 trous sera jouée en moins de 2 heures. De plus, ils prévoient limiter le nombre de membres à 300 personnes et la planification du budget d’exploitation sera calculée en fonction de 15 000 parties de 9 trous jouées par année. Tommy Hazen relancera quant à lui l’académie de golf des juniors, alors que les deux simulateurs de golf demeureront toujours en activité cet hiver.

« Un de nos objectifs est d’en faire une activité familiale où les gens de la région pourront s’adonner à la pratique du golf en famille », ajoute Tommy Hazen.

Dès le printemps 2023, la nouvelle administration dévoilera son plan directeur et les changements apportés au terrain pour la prochaine saison.