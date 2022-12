L'entreprise JNB ouvre nouveau centre de distribution agricole

L'entreprise de produits agricole JNB a inauguré jeudi un nouveau centre de distribution à Saint-Lambert-de Lauzon.

Celui-ci prend place dans l'ancienne meunerie d’Agri Marché et offre une surface de plancher de plus de 13 000 pieds carrés. Au-delà de 4 500 produits y transiteront avant de se retrouver chez les détaillants. L’entreprise compte aussi sur deux entrepôts satellites pour servir la clientèle du Lac-Saint-Jean et du Centre du-Québec.

C'est le superviseur chez JNB distributeur agricole, Antoine Brochu, également arrière-petit-fils de Joseph-Napoléon Brochu fondateur de l’entreprise familiale, qui a procédé à l'ouverture officielle en présence d’invités, de partenaires d’affaires et de membres de la direction.

« Faire partie d’une entreprise familiale qui a une tradition centenaire, qui est présente dans toutes les régions du Québec et qui est appréciée par ses clients, et ce depuis plus de 109 ans, c’est une grande chance et une grande fierté. Maintenant, c’est à nous de travailler fort et de mettre le client au centre de nos décisions pour pouvoir transmettre cette chance aux générations futures » a signalé M. Antoine Brochu.

La direction de JNB a aussi profité de l'occasion pour présenter la nouvelle signature graphique et le site Internet qui ont été revampés.