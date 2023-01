La Chambre de commerce de St-Martin recrute des membres

La Chambre de commerce de St-Martin de Beauce a lancé en décembre 2022 sa 38e campagne annuelle de recrutement sous le thème « Unis dans l’action pour grandir ensemble! ». L’objectif est d'atteindre 130 membres.

Propriétaire du Resto Le P’tit Régal, Service de Traiteur et copropriétaire d’une entreprise de location d’espaces à vocation commerciale ou industrielle, Entreprise SSJN inc., Nathalie Poulin en assume la présidence.

Dans sa communication adressée aux personnes d’affaires de la municipalité, Nathalie Poulin motive son implication en ces termes. « J’ai accepté avec enthousiasme la présidence de cette campagne parce que je crois en l’importance de se regrouper au sein d’une organisation sans but lucratif de développement comme la Chambre de commerce pour faire avancer des projets. Depuis sa création en 1985, la Chambre de commerce de St-Martin a prouvé qu’en étant unis dans l’action, on peut grandir ensemble. »

La présidente a tenu à rappeler certaines actions de la Chambre de commerce de St-Martin depuis sa création en 1985. « Sa participation à l’avènement du Centre du Troisième Âge St-Martin, à la venue du Centre local de la Petite Enfance, à l’aménagement du premier parc industriel, à la construction de bâtiments industriels locatifs pour des entreprises génératrices d’emplois, à la mise sur pied d’une corporation d’investissement, à la création d’un journal local, au déploiement du site internet st-martin.qc.ca, à la réalisation d’outils promotionnels dédiés aux travailleurs immigrants et à l’instauration de l’événement promotionnel « Encan-Bouffe-Détente » sont des exemples qui parlent d’eux-mêmes. »

Au sujet des préoccupations de la Chambre de commerce de St-Martin pour les mois à venir, madame Poulin a ajouté : « La réalisation d’une deuxième campagne spéciale de promotion de l’achat local, le soutien au maintien et à la venue de commerces et de services de proximité, la promotion des parcs industriels et la création d’incitatifs à l’implantation et l’expansion locale d’entreprises, le développement domiciliaire et la participation à la réalisation d’outils favorisant l’attraction et la rétention de la main d’œuvre sont au nombre des préoccupations des bénévoles qui s’impliquent activement au sein de cet organisme de concertation et de promotion économique en 2022-2023. »