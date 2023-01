Daniel Voyer quitte la direction générale de Développement PME

Daniel Voyer a annoncé son départ de la direction générale de Développement PME à la fin de l’année fiscale en cours, soit au 31 mars 2023.

Après plus de dix années à la barre de l'organisation, il est donc venu pour lui le moment de relever de nouveaux défis. L’organisme a connu une évolution remarquable à travers les années, notamment grâce à la détermination de Daniel Voyer de vouloir améliorer les conditions de travail de son équipe en mettant en place un nouveau mode gestion interne : l’entreprise libérée. Parmi ses autres réalisations, il y a également la conciliation travail-famille, la consolidation d’équipe, le passage au télétravail, l'amélioration constante du taux d'engagement de l'équipe, la mise en place de pratiques RH innovantes, l’implantation d’outils à l’interne tels que Google One et Zoho pour mieux gérer, connecter et automatiser les processus.

« Je quitte avec fierté et surtout avec le sentiment du devoir accompli, soit d'avoir fait croître la notoriété de Développement PME et d’avoir influencé l’équipe vers le dépassement, année après année, de nos objectifs d'affaires. Tout au long de mon mandat, j'ai su prendre des décisions rationnelles, pour le bien de mon DPME, de ma superbe équipe ainsi que par respect pour nos clients manufacturiers que je chéris tant », a mentionné Daniel Voyer.

Quant au nouveau défi qui l’attend, il laisse le temps de voir les opportunités qui se présentent à lui et présentement, aucune décision n'a été prise concernant la façon dont sera comblé le poste puisqu’il demeure en fonction jusqu'au 31 mars 2023.