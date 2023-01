Sylvio Morin nommé directeur administratif de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

Le conseil d'administration de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé aujourd'hui la nomination de Sylvio Morin au poste de directeur administratif de l'organisme.

Cette embauche s’inscrit dans le cadre du programme Placements Cégeps du gouvernement du Québec, qui vise à mieux outiller les fondations de 48 cégeps vis-à-vis les fondations des 18 universités au Québec afin de mieux les positionner en rapport des grands donateurs institutionnels.

Bien connu dans la région comme chef des nouvelles du quotidien web EnBeauce.com, poste qu'il a occupé pendant plus de trois ans, M. Morin est entré dans ses nouvelles fonctions le 9 janvier.

Diplômé en communications de l'Université d'Ottawa, ce natif de Beauceville fait carrière dans le domaine de l'information, des communications et du milieu organisationnel, tant au Québec qu'en Ontario, depuis plus de 40 ans.

Dans le milieu des médias, il a notamment été directeur de l'information de L'Écho de Saint-Jean-sur-Richelieu, rédacteur en chef de La Gazette de Maniwaki, rédacteur en chef du journal Bonjour-Chez-Nous de Rockland, et coordonnateur des Hebdos-Le Droit à Ottawa.

Au chapitre institutionnel et organisationnel, on compte dans son parcours les postes de conseiller aux communications et au développement des communautés du CLD Robert-Cliche, de conseiller en communication à la Fédération autonome de l'enseignement, de conseiller en communication chez Rio Tinto, Fer et Titane, de conseiller à l’information à la CSN et de directeur des communications à la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada.

Notons également que Sylvio Morin a agi comme coordonnateur de la Dictée des Amériques de Télé-Québec pendant 14 ans, un concours international francophone qui regroupait des concurrents en provenance d'une soixantaine de pays.

Dans un tout autre ordre d'idée, M. Morin est récipiendaire de la Médaille du Président de l’Assemblée nationale du Québec (2004) et a été fait Chevalier de l’Ordre de la Pléiade l’année suivante, un titre remis par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

« Nous sommes très heureux d’accueillir cet homme d’expérience comme directeur de notre organisme. Le mandat de M. Morin sera de bien positionner la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches pour ses campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et du secteur Lac-Mégantic dans l’optique de soutenir la formation supérieure en Beauce et dans le secteur du Lac-Mégantic. Les projets de philanthropie qu’il mettra en œuvre viseront à accompagner le CBA dans la poursuite de la persévérance et de la réussite scolaire de ses étudiants, notamment via des bourses scolaires, des projets d’études et diverses activités culturelles et sportives », a déclaré René Allen, président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.