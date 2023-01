La Foire de l’emploi Beauce-Etchemins au Carrefour Saint-Georges

La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG)tiendra sa 17e édition de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, le vendredi 17 mars 2023, de 9 h 30 à 18 h 30, au Carrefour Saint-Georges, sous la présidence d’honneur de Chantal Lapierre des Équipements Lapierre.

L'évènement est l’occasion idéale pour les personnes qui recherchent un nouvel emploi en Beauce de découvrir les multiples opportunités de carrière qui s’offrent à elles.

« La foire de l’emploi Beauce-Etchemins est une belle fenêtre ouverte sur la multitude et la diversité des entreprises de la région. Les Équipements Lapierre est heureux de pouvoir s'impliquer afin de valoriser la région et les emplois de qualités qui sont offerts à la Foire de l’Emploi Beauce-Etchemins. La vitalité et la santé économique de la région nous tient à cœur, car elle impacte tous les aspects de la vie des citoyens et des travailleurs. » mentionne Chantal Lapierre, directrice générale d’Équipements Lapierre.

« La Beauce regorge d’emplois passionnants. Prenez le temps de vous déplacer pour rencontrer des employeurs, des candidats et des organismes qui sont prêts à vous conseiller et à vous aider dans votre recherche d'emploi. Venez découvrir de nouvelles possibilités de carrière dans le domaine de l’alimentation, de l’informatique, de la mécanique, du domaine manufacturier ou de la vente, tout le monde peut y trouver son emploi de rêve. La Foire de l’emploi Beauce-Etchemins favorise l’embauche et le développement de carrière, puisqu’elle permet de rencontrer en un seul endroit plus de 80 employeurs et d’échanger directement avec eux. Les rencontres en personne resteront toujours la meilleure formule. », mentionne Annie Gilbert, directrice générale de la CCSG.

Réservation de votre emplacement en ligne

Toute entreprise qui a des postes à combler peut dès maintenant réserver son kiosque au coût de 550 $ (membre de la CCSG) ou de 650 $ (non-membre de la CCSG). Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire en ligne disponible sous l’onglet ACTIVITÉS À VENIR et de sélectionner Foire de l’emploi Beauce- Etchemins 2023, au ccstgeorges.com. Vous pourrez choisir l’emplacement de votre choix.

La date limite d’inscription est le 24 février 2023 et les places sont limitées.