Le réseau des chambres de commerce donne 20 M$ en aide aux petites entreprises touristiques

Suite au lancement du Projet d’aide aux petites entreprises touristiques qui prévoit des investissements totalisant 40 millions de dollars consentis à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et au Réseau des SADC et CAE, la Chambre de commerce de Saint-Georges salue la volonté du gouvernement de vouloir valoriser un secteur économique vital comme l’industrie touristique et entend distribuer les montants disponibles dans des projets vitaux à la MRC de Beauce Sartigan.

Ce projet d’aide à la relance, annoncé le 11 janvier 2023 par l’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développements économiques Canada pour les régions du Québec (DEC), vise à accorder des contributions non remboursables aux petites entreprises touristiques. L’aide financière de DEC leur permettra de réaliser des projets d’investissement pour adapter ou développer leurs produits et leurs services en fonction des besoins de la clientèle.

Grâce aux deux contributions non remboursables de 20 millions de dollars versés respectivement à la FCCQ et au SADC et CAE en vertu du Fonds d’aide au tourisme de DEC, ce projet d’aide sera déployé sur l’ensemble du territoire québécois grâce à l’union des forces de ces deux partenaires du développement économique régional. Ce projet est complémentaire aux interventions des autres partenaires pour appuyer une industrie touristique lourdement affectée par les conséquences de la pandémie.

« Ces sommes ne seront versées en publicités et démarches marketing, mais bien pour aider directement les petites entreprises à développer leurs offres de services touristiques après plus de deux années difficiles. Les 123 chambres de commerce affiliées sont au service de la réussite des entreprises du Québec et disposent d’un savoir-faire unique pour concrétiser les projets de relance comme celui que nous réalisons auprès des petites entreprises touristiques. Grâce à ce projet, nous souhaitons aider, avec notre partenaire, le Réseau des SADC et CAE, plus de 1 000 entreprises », explique Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Les entreprises et les organismes du secteur touristique sont essentiels au dynamisme économique de notre région et des travailleurs locaux. Cet appui financier permettra aux entreprises du secteur du tourisme de mieux s’outiller et de bonifier leur offre pour les saisons à venir », mentionne Annie Gilbert, directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges.