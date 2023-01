Alerte: le taux d'inflation s'est établi 6,3 % en décembre au Canada

L’entreprise de bijoux et d’accessoires Bizou international a fermé définitivement, hier, la cinquantaine de boutiques qu’elle lui restait au Québec. EnBeauce.com a appris par une source confidentielle que plusieurs employés avaient appris la nouvelle qu’hier matin et que dès 17 h 30 du même jour, ils ne reviendraient plus au travail. Tandis, que ...