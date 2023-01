Une première Journée Innovation RH organisée par la CCINB

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce tient le 8 février sa première Journée Innovation RH qui a pour but de permettre aux organisations d’échanger entre eux et d’apprendre de nouvelles pratiques en matière de ressources humaines.

« On invite les entreprises à s’inscrire en grand nombre à cette journée. On veut que les gens échangent entre eux et repartent avec des idées inspirantes et des pratiques gagnantes en matière de ressources humaines. En cette période où la main-d’œuvre est plus difficile à trouver, nous voulons donner la chance aux entreprises d’avoir de nouveaux outils à mettre en place », mentionne Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

Les inscriptions à cette journée se font dans l’onglet activité du site web de la CCINB (ccinb.ca). Cliquez ici pour y avoir accès. https://ccinb.ca/activite/journee-innovation-rh-ccinb/

Lors de cette journée, les participants pourront visiter des kiosques d’entreprises offrant des services en RH, participer à un dîner thématique RH et assister au panel-conférence avec Charles Dutil de Manac.