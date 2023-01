Véhicules lourds: le DCE sera obligatoire au Québec à compter du 30 avril

Bizou International Inc. déposera officiellement, au cours des prochains jours, une faillite en conformité avec les dispositions de la Loi sur la Faillite et L’Insolvabilité. C’est ce qu’indique un communiqué envoyé aux médias. L’entreprise explique que la fermeture de 45 boutiques situées au Québec et au Nouveau-Brunswick est effective dès ...