Serge Jacques de nouveau mentor d’affaires dans Beauce-Centre

Serge Jacques, propriétaire de Deflex Composite inc., est de retour au sein de la cellule de mentorat d'affaires Beauce-Centre.

Ayant évolué, dès son jeune âge, dans le domaine agricole, Serge Jacques a développé de nombreuses qualités et habiletés qui ont éveillé en lui un intérêt pour les affaires. Désirant approfondir celui-ci, le mentor a suivi plusieurs formations, dont certaines, en entrepreneuriat et a développé ses connaissances sur le matériau composite. C’est ainsi qu’il a inventé son premier produit : un déflecteur d’air pour les véhicules tout-terrain. C’est d’ailleurs de là que vient le nom de son entreprise, Deflex. Trente ans plus tard, l’entreprise compte désormais des places d’affaires à Saint-Victor et à Berlin aux États-Unis totalisant un peu plus de 50 collaborateurs. Soulignons que l’esprit avant-gardiste de Serge Jacques a permis à son entreprise de se classer comme chef de file en innovation sur le territoire, lui octroyant d’ailleurs le Sommet Innovation de la 22e Soirée des Sommets de Beauce-Centre Économique.

Selon lui, le respect, l’esprit d’équipe et la performance sont les éléments d’une formule gagnante vers la réussite. Il conseille aux entrepreneurs de « sortir pour s’en sortir ». Il croit que la vision d’un entrepreneur se forme notamment en rencontrant des gens, en participant à des conférences, en s’intégrant à des associations ou à des regroupements tout en favorisant la capacité de bien s’entourer en affaires.

La cellule de mentorat

Relation privilégiée entre une personnalité d’affaires d’expérience (le mentor) et un entrepreneur (le mentoré), le mentorat d’affaires favorise un accompagnement personnalisé dans le développement des connaissances et du savoir-être en entrepreneuriat.

Ce service s’adresse à tous les entrepreneurs, qu’ils soient en phase de démarrage, croissance ou transfert (cédant/repreneur).

Selon les données recueillies par le Mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches Économique, la présence d’un mentor permet à 73 % des entreprises en démarrage de passer le cap des cinq ans d’existence alors que ce taux est normalement de 34 %. D’ailleurs, 94 % des entrepreneurs mentorés recommandent de faire appel au mentorat d’affaires.