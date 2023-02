Hausse mercredi de 2,2 % du prix du lait destiné aux marchés de détail

L’Union des producteurs agricoles (UPA) salue la contribution des quelque 20 000 travailleurs étrangers temporaires (TET) qui viennent chaque année œuvrer dans les champs de la province et réitère qu’ils sont essentiels à l’autonomie et la sécurité alimentaire du Québec et du Canada. « La pénurie de main-d’œuvre touche le milieu agricole depuis ...