Bilan de fin de semaine pour les Élites Beauce-Appalaches

À l’exception des joueurs M15 AAA Élite qui se méritaient une place dans le carré d’as du Tournoi National M15 Saint-Jean-sur-Richelieu les quatre autres équipes disputaient leur match de saison régulière de la LHEQ le week-end dernier.

M13 AAA

Un seul match était prévu au calendrier pour l’équipe M13 AAA le week-end dernier et ce fut tout un match pour les Élites. Grosse victoire de 2 à 0 de la formation Beauce-Appalaches sur le Blizzard AAA à l’Aréna Simon-Nolet à Lac-Etchemin, samedi le 4 février dernier. Les joueurs furent très engagés tout le long du match. Les sorties de zone furent bien exécutées. Les joueurs ont pris d’excellentes décisions en zone neutre avec la rondelle. L’échec avant a été effectué avec constance. Tous les joueurs se sont signalés pendant ce match victorieux. Il faut souligner les buts de Zachary Cloutier et d’Elliot Faucher et le brio du gardien Alexis Maheux.



« Je suis très fier du niveau d’engagement des joueurs contre la formation du Blizzard AAA qui était au 3e rang du classement. La semaine prochaine, direction Baie-Comeau ! », s’est exclamé l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Effectivement, un long voyage attend les Élites Beauce-Appalaches M13 AAA le week-end prochain pour participer à un programme double contre la formation Nord-Côtiers au Centre Henry-Léonard de Baie-Comeau.

M13 AAA ÉLITE

Une seule rencontre à l’horaire pour la formation M13 AAA Élite. Cette rencontre avait lieu au Centre des loisirs Desjardins à East-Broughton le dimanche 5 février dernier contre les Cascades Élite. Ce fut un match en montagne russe, résultant d’une victoire de 4 à 1 pour la troupe d’Alexandre Roy. Il y a eu de bons moments avec des chances de marquer et d’autres moments où c’était plus difficile. Au niveau de l’exécution de l’équipe, il y a eu de l’inconstance. Le gardien de but Dayle Poulin a fait des arrêts clés aux bons moments et plus particulièrement lors de la troisième période. Simon Delarosbil a marqué deux fois, le reste des buts furent l’œuvre de Sasha Gamache et Hugo Bergeron.

« Honnêtement, nous n’avons pas connu un si bon match que ça. Cependant, nous avons trouvé un moyen de sortir du match avec la victoire », a philosophé l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Prochain match ne sera pas un match de la saison régulière pour les Élites Beauce-Appalaches M13 AAA Élite, mais bien le tournoi de l’année ou même d’une vie. Il sera temps pour les joueurs des Élites de représenter les Petits Nordiques à la 63e édition du Tournoi International Pee-Wee de Québec. Leur premier match sera contre Team Maryland le samedi 11 février à 14h15 au Centre Vidéotron de Québec dans la classe M13 AA-Élite.

M15 AAA

Les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA avaient droit à deux matchs le week-end dernier. Tout d’abord, ils ont affronté le Blizzard du Séminaire St-François samedi dernier à l’Aréna Simon-Nolet à Lac-Etchemin. Malheureusement, une défaite de 7 à 6 est inscrite au dossier de l’équipe de Jean-François Cimon. L’équipe adverse a pris rapidement les devants dès le tout début de la rencontre. Les joueurs des Élites avaient de la difficulté à trouver leur rythme. Pendant les deux premières périodes, le Blizzard filait vers une victoire facile, comme le prouve le pointage de 6 à 2 au début du 3e engagement. Or, le vent a changé, les Élites Beauce-Appalaches ont commencé une remontée en marquant 4 buts sans riposte pour niveler la marque 6 à 6 en fin de rencontre. Comble de malheur, les visiteurs ont marqué un but crève-cœur à la toute fin de la rencontre, pour mettre fin aux espoirs de l’équipe Beauce-Appalaches. Les buts des Élites furent effectués par Alexandre Gilbert pour un tour du chapeau, William Lessard, Jean-Philippe Vachon et Justin Labrecque. Pour ce qui est de la rencontre du dimanche, l’équipe Beauce-Appalaches affrontait la formation Espoirs Saguenay-Lac-Saint-Jean au Centre des loisirs Desjardins à East-Broughton et c’est une victoire de 4 à 2 à la faveur des Élites. Pendant deux périodes, les deux équipes en présence s’échangeaient les avances. Les punitions ont ralenti l’équipe beauceronne. Le jeu collectif a été présent et l’engagement des joueurs en 5 vs 5 a été particulièrement observé. C’est au 3e engagement que la formation Beauce-Appalaches a pris une avance de deux buts pour s’emparer de la victoire. Quatre joueurs différents ont enfilé l’aiguille pour s’inscrire au pointage, soit Rafael Giroux, Mikael Dupuis, Justin Labrecque et Alexandre Gilbert.

« J’ai aimé l’effort des joueurs tout au long du week-end. Ils ont intégré le plan de match, ils ont continué sur le même niveau d’effort du tournoi de la semaine dernière. Outre notre indiscipline, c’est un week-end très satisfaisant pour nous », a précisé l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

Le week-end prochain pour les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA sera un programme double contre les Albatros Est-du-Québec au Pavillon des loisirs de St-Fabien.

M15 AAA ÉLITE

Dans le cadre de la 55e édition du Tournoi National M15 Saint-Jean-sur-Richelieu du 2 au 5 février, l’équipe M15 AAA Élite Beauce-Appalaches s’est mérité une place dans le carré d’as. C’est en demi-finale le dimanche 5 février que les Élites Beauce-Appalaches se sont inclinés par la marque de 4 à 0 contre l’excellente formation des Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne. Une formation avec beaucoup de joueurs talentueux, physiques et une équipe bien unie. Malgré tout, Élie Champagne a été nommé le joueur de la rencontre du côté des Beaucerons. Même si la fin fût par un jeu blanc, le reste du parcours des Élites dans le tournoi a été remarquable avec de nombreux retours en fin de rencontre et une offensive explosive. Le tournoi a drôlement bien débuté pour la formation de l’entraîneur-chef Philippe Garnier avec une victoire de 2 à 1 sur les Pionniers de Lanaudière, jeudi le 2 février dernier. Les deux buts de la formation Beauce-Appalaches furent comptés en 2e période. Sam-Félix Poulin et Zacharie Lessard ont noirci la feuille de pointage. Le gardien de but Ryan Gagné a fort bien fait devant le filet des Élites et il fut proclamé le joueur de la rencontre. Le lendemain, c’était au tour de l’Intrépide de l’Outaouais d’être l’adversaire des Élites sur la patinoire du Colisée Isabelle Brasseur. Une grosse victoire d’équipe fut inscrite au dossier des Élites par un pointage de 3 à 2. Les trois buts furent comptés au 3e engagement. Elliot Lacroix et Zacharie Lessard avec 2 furent les scoreurs. Ce dernier s’est vu mériter le titre du joueur du match. Avec 2 victoires à sa fiche, il était certain pour la formation Beauce-Appalaches de participer à 2 matchs le samedi 4 février. Pour le match du samedi après-midi, une défaite de 4 à 3 fut infligée par le Noir et Or de Mortagne. Dans la défaite, Zacharie Lessard et Charles-Antoine Dubé avec un doublé furent les marqueurs de la rencontre. Le défenseur Noah Boily fut nommé le joueur de la rencontre pour les Élites. La ronde éliminatoire débutait le samedi soir avec les quarts de finale. Une victoire renversante des Élites sur les Grenadiers de Lac St-Louis par la marque de 7 à 4. Le match fut renversant, car la formation Beauce-Appalaches perdait 4 à 1 en début du 3e engagement. Pas moins de 6 buts furent comptés par nos Élites sans riposte en 3e période. Charles-Antoine Dubé, Sam-Félix Poulin, Elliot Lacroix avec un doublé ainsi que Charles-Albert Pouliot avec un doublé furent les marqueurs de ce match. Fait inusité, le dernier but de la rencontre fut inscrit à la fiche du gardien de but Ryan Gagné, étant le dernier joueur ayant touché à la rondelle avant de s’être retrouvé dans le but adverse qui était désert. Elliot Lacroix s’est vu décerner le titre du meilleur joueur du match.

« Je suis très fier de mes 17 joueurs. Ça augure bien pour le reste de la saison ! Si nous pouvons continuer à être unis comme nous l’avons été en tournoi, j’ai hâte à ce qui s’en vient ! », a précisé l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

Le week-end prochain pour les M15 AAA Élite sera un week-end de repos. Aucun match n’est prévu à l’horaire. C’est seulement le samedi 18 février à 16h à St-Éphrem de Beauce que les Élites vont reprendre de l’activité contre les As de Québec.

M17 AAA

La seule rencontre des Élites M17 AAA avait lieu à l’Aréna Simon-Nolet de Lac-Etchemin le samedi 4 février contre les As de Québec. Ce fut une cuisante défaite par un grand pointage de 8 à 1. Au niveau individuel, c’est Nathan Boucher qui a marqué l’unique but des Élites. Au niveau collectif, beaucoup d’aspects ont fait défaut lors de cette rencontre. Les joueurs n’ont pas respecté le plan de match. Un manque d’exécution a été observé pendant la rencontre. Il manquait un certain focus des joueurs contre l’une des meilleures équipes de la division L’Entrepôt du Hockey. L’entraîneur-chef avait demandé à ses joueurs de jouer avec fierté et de rester concentrés pendant tout le match. Il est clair que les consignes ont été mal saisies.

« Ce n’était pas la performance que j’espérais avant de partir en tournoi le week-end prochain. Nous n’aurons pas le choix de mettre la switch à ON cette semaine si nous voulons faire un bout de chemin en tournoi à St-Jérôme », a constaté l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

Les prochaines rencontres seront des matchs de tournoi M17 AAA LHEQ de St-Jérôme du 9 au 12 février. La première rencontre sera disputée à l’Aréna Rivière du Nord 1 à St-Jérôme le jeudi 9 février à 13h contre les Lions Silver Lac St-Louis.

Rédaction de Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.