La lutte au championnat se poursuit demain à l'Autodrome Chaudière

La Série ACT LMS Québec XPN World sera de retour à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce samedi 12 juillet, dans une course à deux segments de type Monza, avec des bourses très alléchantes.

Le vainqueur au cumulatif de la journée partira avec en poche un montant de 7000 $. De plus, les gagnants de chaque segment auront droit à un bonus de 1500 $ pour leur performance.

Cette course, qui devait compter à l’origine 337 tours a été ramenée à 237 tours, afin de diminuer les dépenses des équipes. La formule retenue par les dirigeants de l’Autodrome Chaudière offrira aux amateurs un spectacle de haut niveau, puisque ceux-ci auront droit à deux finales, dont l’une de 100 tours, et l’autre de 137 tours.

Près d’une vingtaine d’équipes devraient être présentes. Les têtes d’affiche de la série ont toutes confirmé leur participation. Dany Trépanier (19QC), Dany Gariépy (37QC) et Jeff Côté (51QC), qui se disputent les trois premières places au classement général, seront en piste avec la ferme intention de rafler tous les points disponibles, y compris ceux pour avoir remporté un segment.

Les amateurs aimeront aussi surveiller la stratégie qui sera déployée par les équipes de Louis-Philippe Lauzier (72QC), de Saint-Pacôme, et de Simon Roussin de Québec (66QC), qui sont au coude à coude en 4e et 5e place. Seulement quatre points les séparent au classement général, alors que tous les deux sont toujours dans le coup pour tenter de ravir la 3e place à Trépanier.

Patrick Laperle (91QC) sera sur la grille de départ lui aussi. Le pilote de Saint-Denis-sur-Richelieu tentera d’obtenir une 2e victoire cette saison sur le circuit beauceron. Laperle est monté sur la première marche du podium lors du programme d’ouverture de la saison, en mai dernier. Junior Lehoux (21 L) et Andrew Larue, deux recrues, sont attendus de pied ferme par les vétérans de la série. Patrick Cliche (44QC), qui a réussi à vaincre la malchance qui le frappait depuis le début de la saison lors du dernier programme, sera certainement à surveiller cette fin de semaine. Michael Lavoie (78QC), de Chicoutimi, fait aussi partie du groupe de pilotes qui peut exploser à tout moment. Il constitue une menace sérieuse pour les pilotes réguliers de la série alors qu’il connaît généralement de bonnes courses à Vallée-Jonction.

Parmi les étoiles montantes, Zackary Fauteux (90QC), Vincent Rivard (69QC) et Pier-Luc Labbé (25QC) pourraient bien offrir une opposition sérieuse aux équipes dominantes. Labbé a démontré son savoir-faire avec une 5e place le 11 mai dernier. Quant à Fauteux, un podium était à sa portée le 28 juin dernier à Montmagny avant qu’il ne soit contraint à l’abandon en raison d’un bris mécanique. Philippe Poulin (33P), Christopher Bédard (15QC), Carl Poulin (57QC), Sébastien Couture (03QC), et Claude Leclerc (11QC), seront aussi présents. Dans le cas de Leclerc, il s’est mérité le prix du défi Le Shaker cuisine et mixologie de Lévis et Saint-Georges le 28 juin dernier.

Le programme principal débutera à 15 h. Tous les détails sur la page Facebook de la Série ou sur celle de l’Autodrome Chaudière.

Rédaction: Rock Bouffard, responsable des communications