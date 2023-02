Un sondage pour mieux comprendre les besoins des entreprises de Chaudière-Appalaches

Dans le but de soutenir davantage les entreprises de Chaudière-Appalaches, le Fonds Écoleader lance un sondage pour mieux comprendre leurs besoins et leurs enjeux en lien avec l’implantation de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.

En s’exprimant, les entreprises s’assurent d’obtenir un soutien mieux adapté à leurs intérêts et préocupations dans le domaine de l’écoresponsabilité. En effet, les réponses serviront à élaborer le prochain plan d’action régional collé aux réalités des entreprises de la Chaudière-Appalaches.

« Les besoins des entreprises sont au cœur de notre travail. Afin de bien les appuyer dans leur cheminement, il est essentiel de bien cerner leurs réalités. J’invite les entreprises de la Chaudière-Appalaches à saisir cette opportunité de s’exprimer », soutient Josiane Fortin, agente du Fonds Écoleader en Chaudière-Appalaches.

Le lien de participation au sondage est disponible sur la page Facebook du Fonds Écoleader Chaudière-Appalaches.

Notons que dans la région, ce sont 68 projets qui ont été supportés depuis le lancement du programme en septembre 2019. Ainsi, plus de 1,5 M$ ont été accordés aux entreprises de Chaudière-Appalaches.

Malgré l’incertitude vécue par plusieurs entreprises dans les derniers mois, elles sont de plus en plus nombreuses à s’intéresser aux avantages de l’implantation de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres, comme la réduction des coûts, l’innovation, l’attractivité de la main-d’œuvre et l’accès à de nouveaux marchés.

« Les résultats obtenus jusqu’à maintenant démontrent la capacité du Fonds Écoleader à mobiliser un grand nombre d’entreprises et à générer des investissements pour stimuler une économie verte et résiliente », affirme Philippe Mailloux, directeur général de Chaudière-Appalaches Économique.