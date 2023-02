Le CISSS de Chaudière-Appalaches présente la Journée emplois

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches organise la Journée emplois à Lac-Etchemin, le samedi 18 février entre 9 h et 14 h.

Les besoins sont grands dans le réseau de la santé et des services sociaux qui est, non seulement à la recherche de personnes pour travailler à l’entretien ménager et à l’alimentation, mais recrute également des préposés aux bénéficiaires ou au pavillon, du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels en santé et services sociaux et bien entendu du personnel de soins.

« Lors de cette Journée emplois, nous allons à la rencontre des gens. Nous souhaitons rendre le processus facile pour la personne qui cherche un emploi ou qui souhaite changer d’emploi. Nous présentons nos emplois disponibles dans les Etchemins et les candidats auront également l’occasion de passer une entrevue sur place. Ça n’aura jamais été aussi simple de trouver un emploi », a expliqué Josée Soucy, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Les besoins de main-d’œuvre sont grands et le CISSS embauche massivement lors de la Journée emplois.

La rencontre aura lieu au CHSLD de Lac-Etchemin situé au 331, place du Sanatorium.