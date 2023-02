Activité « Café-croissant », édition Foire de l’emploi

Après deux années de succès et une pause pandémique, le Centre de recherche d’emploi (CRE) Beauce-Etchemins revient avec son activité « Café-croissant », qui permet aux chercheuses et chercheurs d’emploi de se préparer à la prochaine édition de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins.

Les possibilités professionnelles sont nombreuses et diversifiées. Le réel défi consiste à trouver son X et à convaincre l’employeur que c’est dans son entreprise qu’il s’y trouve. Dans cet esprit, le CRE Beauce- Etchemins convie les chercheuses et chercheurs d’emploi à son « Café-croissant », édition Foire de l’emploi, qui se tiendra le mercredi 1er mars dès 8 h 30. L’événement se déroulera simultanément à son bureau de Saint-Georges, situé au 2e étage de Place Centre-Ville, et à celui de Sainte-Marie, localisé au 1035, boulevard Vachon Nord, local 500.

Dans le cadre de l’événement, les chercheuses et chercheurs d’emploi pourront déjeuner gratuitement, tout en recevant de précieux conseils de la part des conseillères. Ces dernières pourront, notamment, effectuer la vérification et la mise à jour de CV, préparer des cartes professionnelles ainsi qu’offrir aux participantes et participants des suggestions pour se démarquer positivement auprès des employeurs. Bien préparées, ces personnes pourront faire bonne impression lors de la Foire de l’emploi Beauce- Etchemins, le vendredi 17 mars prochain.

Les chercheuses et chercheurs d’emploi de tous âges désirant participer au Café-Croissant sont invités à s’inscrire le plus tôt possible en appelant au 418227-5445 (Saint-Georges) ou au 418386-4445 (Sainte-Marie).