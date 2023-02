Un chantier de taille pour Pomerleau

La construction du nouvel Hôpital de Vaudreuil-Soulanges a été confié à l'entreprise beauceronne Pomerleau par la Société québécoise des infrastructures (SQI).

À terme, le nouveau centre hospitalier, situé à l’angle de la route Harwood et du Boulevard de la Cité-des-Jeunes, comptera 132 340 m2 d’espace réparti sur deux pavillons. Au final, le projet comptera 404 lits, 11 salles d'opérations, une urgence pouvant accueillir 41 civières et des installations desservant un bassin de 175 000 personnes dans la région de la Montérégie.

« La compétence et le savoir-faire que nous avons acquis dans les projets hospitaliers, notamment avec le Centre de recherche CR-CHUM, la Phase 2 du CHUM et l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, nous permettent de proposer un projet durable qui saura répondre aux besoins de la population à long terme », a mentionné Pierre Pomerleau, président-directeur général, dans la présentation du projet disponible sur le site internet de l'entreprise.

En collaboration avec plusieurs partenaires, ce sont plus de 1 000 travailleurs et travailleuses qui seront sur ce chantier.

« Nous ferons appel aux plus récentes méthodes de construction, dont la modélisation des données du bâtiment (BIM). Cette approche d’ingénierie numérique aide les experts de toutes les disciplines à travailler en collaboration pour améliorer la prise de décision et la transparence en produisant une représentation numérique en 3D du bâtiment », a précisé l'entreprise dans cette même présentation. « Une attention particulière sera portée à l’utilisation efficace et rationnelle de l'énergie, des matériaux et de l'eau en vue de la certification LEED du projet. L’édifice se distinguera par son efficacité énergétique, sa modernité et son échelle humaine. »