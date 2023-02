Martin Bouchard conférencier pour le 28e Souper d'affaires de prestige

Martin Bouchard, fondateur de plusieurs entreprises technologiques, dont Copernic (moteur de recherche), 4Degrés et QScale est le conférencier pour le 28e Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB).

L’évènement se déroule le 20 avril au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges, dès 18 h.

M. Bouchard a révolutionné l’industrie du Web au Québec en fondant Copernic Technologies en 1996, une entreprise spécialisée dans les moteurs de recherche. Plus tard, voyant l’immense opportunité de l’infonuagique, il fonde 4Degrés, l’un des plus importants centres de données. Après moins de 2 ans d’opération, Vidéotron a acquis l’entreprise. Il est maintenant président et cofondateur de QScale, une entreprise développant d’immenses infrastructures de traitement pour l’IA écoresponsable.

Sous le thème « Mon parcours d’entrepreneur numérique », M. Bouchard entretiendra les gens d’affaires sur son parcours entrepreneurial, le développement de ses diverses entreprises technologiques, comment il a vu et saisi les opportunités que le monde numérique offrait, les impacts de l’IA sur les entreprises et ce que l’avenir nous réserve.