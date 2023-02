Hommage aux artisans du Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles

La Chambre de commerce de Saint-Martin de Beauce a rendu hommage aux artisanes et aux artisans du Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles dans le cadre de son activité annuelle de financement et de promotion des produits et services du milieu.

Les personnes d’affaires rassemblées pour l’occasion ont eu droit à une présentation étoffée de la mission et des activités du Centre de pédiatrie sociale en communauté Les Passerelles, le quarante-cinquième au Québec. Accrédité par la Fondation Dr Julien, le Centre est établi dans l’ancien presbytère de la municipalité de Saint-Martin de Beauce. L’édifice a été acquis, transformé et mis aux normes par l’entreprise Produits Matra inc., qui assume le loyer et les dépenses courantes. L’entreprise manufacturière met gracieusement le bâtiment à la disposition de l’organisme sans but lucratif pour lui permettre d’y déployer ses activités à l’intention des enfants et des familles en situation de vulnérabilité des communautés environnantes.

Interventions lors de la soirée

Directrice générale du Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles, Valérie Poulin a affirmé d’emblée que tous les enfants, où qu’ils soient, ont le droit de grandir en santé. « Un centre de pédiatrie sociale en communauté, c’est là pour accompagner des enfants entre 0 et 18 ans et leurs familles lorsqu’ils vivent des difficultés qui peuvent freiner leur développement. Après évaluation des besoins et de l’admissibilité aux services, parents et enfants y ont droit à un accueil inconditionnel dans un cadre physique chaleureux où ils sont écoutés et entendus et peuvent avoir accès, selon la nécessité, à une équipe de professionnels dédiés (médecin pédiatre, infirmière, travailleuse sociale, psychologue, éducatrice spécialisée, ergothérapeute, ostéopathe…). »

À propos du financement annuel requis pour assurer le fonctionnement d’un centre de pédiatrie sociale en communauté avec le personnel approprié, Jean-François Drouin, président du conseil d’administration a déclaré : « Le financement d’un centre de pédiatrie sociale en communauté provient de trois sources : de contributions gouvernementales, de dons provenant du grand public, d’organisations et d’entreprises et d’activités de financement. Le financement du Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles doit devenir l’affaire de toutes les communautés locales de Beauce-Sartigan déjà préoccupées par le sort et le mieux-être de leurs enfants et des familles en situation de vulnérabilité. »

Lors de sa prise de parole, Édith Leclerc, conseillère à l’éducation préscolaire au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin , a témoigné des situations difficiles vécues au quotidien par des enfants et des familles et souligné combien cette ressource de proximité était attendue et combien elle répond depuis octobre 2022 aux besoins d’enfants et de familles en difficulté et vulnérables de différentes communautés. Elle a conclu son intervention en disant que Le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles, par son approche particulière des besoins, est là pour aider tous les enfants de la communauté de Beauce-Sartigan à grandir en santé.

Maire de Saint-Martin, Yvan Paré a déclaré : « En tant qu’enseignant à la Polyvalente Bélanger et de maire d’une des municipalités locales auxquelles s’adressent les services offerts par Le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles, je ne peux qu’encourager toutes les organisations des communautés concernées à soutenir ses activités. »

Au moment de remettre à l’organisation un témoignage tangible d’appréciation saluant l’action des personnes impliquées dans le venue du nouveau centre de pédiatrie sociale en Beauce-Sartigan, André Roy, président de la Chambre de commerce de Saint-Martin, s’est exprimé en ces termes : « Nous rendons hommage et nous exprimons ce soir notre reconnaissance aux artisanes et aux artisans du Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles pour leur contribution au déploiement d’un service de proximité et au développement durable de nos communautés locales. »

Appelé à prendre la parole en soirée, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a qualifié de majeure et déterminante l’arrivée d’un centre de pédiatrie sociale en communauté dans la Municipalité régionale de comté Beauce-Sartigan et a invité tous les intervenants locaux des communautés desservies par l’organisme à se mobiliser pour en assurer le fonctionnement et la pérennité.

Financement

Plus de 2000 $ ont été recueillis par Le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles dans l’ambiance conviviale et dynamisante qui a caractérisé cette soirée.

Au nombre des activités annuelles de financement projetées pour assurer le fonctionnement annuel de l’organisme il y aura participation à nouveau en 2023 à La Guignolée annuelle du Docteur Gilles Julien qui a permis de recueillir 6 620 $ dans la communauté en 2022.

Territoire desservi

Mentionnons que le territoire desservi par Le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles dans la Municipalité régionale de comté Beauce-Sartigan comprend Ville St-Georges, Lac Poulin, La Guadeloupe, Notre-Dame-Des-Pins, Saint-Benoît-Labre, Saint-Côme-Linière, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Hilaire-De-Dorset, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Martin, Saint-Philibert, Saint-René, Saint-Simon-Les Mines, Saint-Théophile et trois communautés de la Municipalité régionale de comté du Granit, soient Courcelles, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Ludger.