Les régions au cœur de l’aménagement du territoire forestier

En ce moment charnière pour les économies des forêts, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et son Regroupement des communautés forestières ont réuni, lors de leur 5e forum annuel, l’ensemble des régions forestières du Québec et les partenaires du secteur forestier.

« Nos forêts sont essentielles pour capter le carbone, lutter contre les changements climatiques et pour occuper notre immense territoire. Il est donc grand temps de remettre cette ressource au cœur des priorités du Québec. L’implication des municipalités et des MRC sera d’ailleurs nécessaire pour que la foresterie s’adapte aux nombreux changements auxquels elle est confrontée », a souligné Jacques Demers, président de la FQM.

Deux cents élus·es et acteurs de l’industrie ont discuté du rôle et de la nécessité pour les communautés de s’impliquer dans la gestion du territoire forestier. Au terme de plusieurs conférences et d’échanges, la FQM a confirmé que les conclusions du Forum mèneront à l’élaboration d’un document d’orientations sur le développement des régions forestières.

« Ces orientations permettront la mise en place, par le gouvernement du Québec, de mesures d’urgence pour assurer la survie immédiate de l’industrie et aussi, favoriser la vitalité de nos régions pour les décennies à venir. Nous sollicitons d’ailleurs la collaboration de nos partenaires pour nous appuyer dans notre démarche », a affirmé Guy Bernatchez, président du Regroupement des communautés forestières.