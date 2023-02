Averty Ndzoyi remporte le concours de discours en français et le deuxième prix en anglais

Averty Ndzoyi, membre du Club Toastmasters de Saint-Georges, a remporté le premier prix du concours de discours en français et le deuxième prix du concours de discours en anglais de la division I de Toastmasters, qui s’est tenu à Québec le 25 février.

Le concours de la division I a rassemblé des membres de 16 clubs de Toastmasters de la région pour évaluer leurs compétences en matière de prise de parole en public. Averty a présenté deux discours qui ont séduit les juges et lui ont permis de remporter ces deux titres.

Le Géorgien passe maintenant à la prochaine étape du processus des concours Toastmasters qui aura lieu lors de la conférence annuelle du district 61, les 14-15 et 16 avril 2023 au Fairmount, le Château Montebello, à Montebello. Le District 61 regroupe près de 180 clubs anglophones et francophones au Québec, dans l’est de l’Ontario et le nord de l’État de New York, avec près de 5000 membres.

« Nous sommes ravis que notre membre Averty ait remporté le concours de discours de la division I », a déclaré Cathy Breton, la présidente du Club Toastmasters de Saint-Georges. « Son succès est une grande fierté pour notre club, et nous sommes impatients de le voir briller lors des prochains concours du District 61 ».

Rappelons que Toastmasters est une organisation internationale à but non lucratif qui a pour objectif d’aider les gens à développer leurs compétences en communication et en leadership. Le club est ouvert à tous et les rencontres ont lieu tous les mercredis soir de 19 h à 20 h 30 à la Salle Paroissiale sise au 200, 18ème rue St-Georges ouest, salle #2 G5Y 4S9. Les personnes peuvent participer à deux réunions sans frais et sans préavis avant de décider de devenir membres.