Christine a trouvé son Ikigaï!

Ikigaï Santé est un nouveau commerce qui a ouvert ses portes le premier décembre dernier à Saint-Georges. Il est situé au 17144, boulevard Lacroix, secteur Jersey Mills (au coin de l’édifice de la Clinique Ostéo-Physio Familiale, juste avant la Fromagerie Pépite d’Or). Un concept original qui allie naturopathie, produits de santé naturels, montres et boutique-cadeaux. La propriétaire, Christine Veilleux, est une entrepreneure déterminée. Elle a eu longtemps la boutique Mon Tic-Tac (le kiosque de montres auparavant situé au Carrefour Saint-Georges) qu’elle avait reprise de sa mère mais qui a malheureusement fermé l’an passé.

Chez Ikigaï Santé, elle offre encore le service de changement de piles de montres, elle a aussi une belle sélection de montres dont les fameuses Timex Indiglo (avec lumière), mais elle s’oriente maintenant vers un autre domaine qui la passionne depuis des années: la santé. Durant les dix dernières années, Christine a passé de nombreuses heures de son temps libre à étudier. Elle a d’abord fait son diplôme de phytothérapeute (apprendre les principes actifs des extraits de plantes dans le but de soulager ou prévenir une maladie) et a ensuite obtenu son diplôme de naturopathe. Elle continue de se perfectionner et d’approfondir ses connaissances (elle suit présentement des cours d’homéopathie). Christine veut maintenant partager ses acquis avec les gens pour les aider avec leurs différents problèmes de santé. La naturopathe propose des conseils d’hygiène de vie en utilisant des moyens naturels pour optimiser la santé et atteindre plus de vitalité et de mieux-être. L’hygiène de vie comprend divers aspects (habitudes alimentaires, sommeil, gestion du stress, activité physique, etc.) La naturopathe recherche la cause du dysfonctionnement et investigue du côté physique, mental et émotionnel pour apporter au corps ce dont il a besoin. Il est important de noter que la naturopathie ne prétend pas remplacer un médecin, mais travaille de pair pour obtenir de meilleurs résultats possibles.

Chez Ikigaï Santé, vous retrouverez toutes vos marques de produits préférées telles que ATP, New Roots, Natural Factors, Clefs des champs, Land Art, etc, mais aussi des lignes professionnelles telles que Metagenics et Designs for Health. Christine a aussi des produits pour tous les âges et tous les besoins, allant du bébé à la femme enceinte, du sportif à la personne âgée et même vos animaux de compagnies. Venez la rencontrer et il lui fera plaisir de vous conseiller. Il est également possible d’avoir une consultation privée avec reçu pour assurances.

Christine encourage également les artisans québécois. Dans sa nouvelle boutique, il y a un coin cadeaux où vous trouverez une grande sélection de chandelles de soya aux odeurs divines, des beaux savons naturels, des bombes de bain, des tisanes, des shampoings en barre et produits de beauté naturels, des diffuseurs, des huiles essentielles, etc.

Ikigaï Santé se veut une entreprise dynamique. Christine organise déjà son deuxième événement! Le mercredi 8 mars à 18h30, aura lieu, à sa boutique, une conférence donnée par Michel Turbide, aromathérapeute renommé sur les meilleures huiles essentielles pour soigner différentes douleurs. Il reste seulement quelques places, vous pouvez appeler au 581 761-1778 pour vous inscrire. Pour plus d’infos, suivez notre page facebook: www.facebook.com/ikigaisante.

Pour finir, un petit mot pour expliquer la signification du nom Ikigaï: c’est un mot japonais pour expliquer le fait d’être sur son X en alliant ce que l’on aime et qui nous passionne, ce dans quoi on est bon, ce dont les gens ont besoin et la façon dont on peut gagner notre vie. Christine a donc trouvé son ikigaï avec la naturopathie! Venez voir son nouveau commerce, ça vaut le détour!