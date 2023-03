Treize Beaucerons reçoivent une bourse d'Avantis Coopérative

Avantis Coopérative a procédé à la remise des bourses du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole à 33 jeunes agriculteurs, dont 13 Beaucerons, dans le cadre de sa troisième assemblée générale annuelle en mode hybride. Le montant total de ces bourses s’élève à 172 718 $.

« Ce programme vise à former les leaders coopératifs de demain et constitue une priorité pour la coopérative afin de soutenir les jeunes agriculteurs et la pérennité de l’agriculture dans nos régions. En fournissant une aide financière, un soutien professionnel et une offre de développement des compétences, le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole contribue ainsi au succès et au développement des agricultrices et des agriculteurs de demain », a affirmé le président de la coopérative, Frédéric Martineau.

Pour avoir accès à cette bourse, ces jeunes producteurs de la relève devaient déposer leur candidature auprès de leur coopérative et répondre aux critères généraux suivants :

être membre de sa coopérative, de la Fédération de la relève agricole du Québec et d’une caisse Desjardins;

être âgé entre 18 et 40 ans;

détenir au moins 20 % des actions de son entreprise;

détenir une formation spécialisée en agriculture ou l’équivalent;

être à temps plein sur la ferme.

Voici la liste de tous les récipiendaires beaucerons se méritant une bourse en 2023

3e et dernière année dans le programme

Jocelyn Giguère, producteur laitier de Saint-Joseph

Justine Breton, productrice maraichère de Sainte-Marie

Michael Fecteau, producteur laitier de Sainte-Marie

Olivier Loignon, producteur laitier de Saint-Côme

Éric Bélanger, producteur laitier de Saint-Victor

Jean-François Gosselin, producteur laitier de Saint-Benoit-Labre

2e année dans le programme

Océanne Brochu, productrice maraichère de Saint-Henri

Josée Malenfant, productrice laitière de Sainte-Marguerite

Maxime Boutin, producteur laitier de Saint-Georges

Sylvain Roy, producteur laitier de Saint-Éphrem

1ère année dans le programme

Marc Bisson, producteur laitier et bovin de Sainte-Hénédine

Pascal Gagné, producteur laitier de Saint-Elzéar

Marc-Étienne Faucher, producteur laitier et de grandes cultures de Saint-Ludger