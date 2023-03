Rocky Mountain acquiert son distributeur allemand BikeAction

Rocky Mountain a fait l’acquisition de l’entreprise allemande de distribution de vélos BikeAction (BIKEACTION GmbH). Prochaine étape d’une collaboration de plus de 30 ans, cette alliance permet d’intégrer verticalement le manufacturier canadien sur le marché européen.

La prochaine phase de cette expansion permettra d’unir le futur des deux entreprises, permettant à Rocky Mountain de mieux servir, comprendre et soutenir les adeptes de vélo de montagne desservis par BikeAction.

Depuis 1988, BikeAction a servi les amateurs de Rocky Mountain en Allemagne, en Autriche, au Benelux, en Slovaquie, en République tchèque et en Slovénie. « Rocky Mountain a un riche historique avec BikeAction. Lorsque nous avons amorcé notre croissance en Europe, l’Allemagne a été le premier marché ciblé », explique le président du conseil de Rocky Mountain, Raymond Dutil. « Dès nos débuts en Allemagne, BikeAction a toujours joué un rôle intégral dans l’internationalisation de nos produits et de leur design, ce qui a eu pour effet de pousser la marque à offrir des produits hautement compétitifs sur le plan mondial. Ce fut le cas notamment pour le développement de notre offre de vélos électriques, regroupée sous la franchise Powerplay. Cette acquisition marque un jalon important de l’évolution de notre entreprise. »

BikeAction continuera d’exercer ses activités en tant qu’entité distincte et de servir sa fidèle clientèle, et ce, en préservant tout le personnel en place et en bénéficiant du soutien des équipes de Rocky Mountain.

Au sujet de cette annonce, la présidente-directrice générale de Rocky Mountain, Katy Bond, ajoute : « BikeAction est établie et respectée dans le domaine de la distribution, et nous avons travaillé – de plusieurs façons – en parfaite collaboration pendant des années, unis par notre amour des deux roues. L’acquisition renforce et complémente notre position actuelle sur le marché européen, et démontre notre engagement envers les détaillants et notre fidèle clientèle qui ont soutenu Rocky Mountain dans cette région, ce qui aura pour effet d’encourager encore plus de gens à sortir et à expérimenter la joie que procure le vélo de montagne. »