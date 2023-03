Direction le Woodooliparc pour l'avion-restaurant Le 737

Mission accomplie pour l’homme d’affaires de Saint-Côme-Linière, Alexandre Bernard, l’avion-restaurant Le 737 restera bel et bien en Beauce. C’est le Woodooliparc de Scott qui a signé ce matin.

C’est ce que nous a confirmé le copropriétaire, Karl K.Boucher. C’est après des semaines de pourparlers que la transaction a été finalisée.

Il ne pouvait pas nous dire le montant de la vente, car il y a tout un projet : « Il va tourner autour de ce qu’on va faire à l’extérieur et dedans. Cela devrait tourner autour de 1 million de dollars », indique-t-il à EnBeauce.com.

Bien entendu les propriétaires aimeraient bien pouvoir ouvrir cet été cette nouvelle attraction et visent le mois d’août, mais cela dépend de plusieurs facteurs, dont les délais et les fournisseurs. Il assure qu’ils travaillent « très très fort » pour réussir à l’offrir aux visiteurs cette année.

Pour le parc il s’agira de leur troisième thématique : « Ça va amener un petit côté le fun au parc. Ce sera un complément pour les autres. Ça va amener quelque chose de nouveau. On va faire vivre l’avion autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Juste mentionner que ce ne sera pas un projet de restauration dans l’avion », explique M.Boucher.

Pour l’instant, l’avion est toujours à l’aéroport de Québec, mais il y a déjà quelques pièces de détacher. Le démantèlement et le déplacement devraient se faire dans les prochaines semaines, mais ce n’est pas de leur ressort, mais bien celui d’une autre compagnie.

Toute une saga

Rappelons que c’est en janvier qu’Alexandre Bernard et son partenaire ont acquis l’engin après avoir fait une offre sur un lot. Au départ, il n’était pas question d’acheter l’avion, mais suite à des discussions avec le syndic ils ont conclu la transaction.

Une annonce pour sa vente a été vite publiée sur les réseaux sociaux cherchant des propositions de projet et des investisseurs sérieux. Il faut dire que M.Bernard voulait réellement sauvegarder l’avion et si possible le garder en Beauce.