Quatre-vingt-une entreprises à la 17e Foire de l'emploi Beauce-Etchemins

Ce matin, la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) a officiellement ouvert sa 17e Foire de l’emploi Beauce-Etchemins qui se déroule jusqu’à 18 h 30, au Carrefour Saint-Georges, au 8585 boulevard Lacroix.

C’est l’occasion idéale pour tous les chercheurs d’emploi de rencontrer des employeurs potentiels et de découvrir de nouvelles opportunités professionnelles dans la région.

Des entreprises d’un peu partout de la Beauce tiennent leur kiosque afin de donner plus de renseignements aux potentiels candidats. D’ailleurs, on parle d’un total de 81 entreprises qui offrent de nombreux postes diversifiés.

L’évènement est sous la présidence d’honneur de Chantal Lapierre des Équipements Lapierre. « La foire de l’emploi Beauce-Etchemins est une belle fenêtre ouverte sur la multitude et la diversité des entreprises de la région. Les Équipements Lapierre est heureux de pouvoir s’impliquer afin de valoriser la région et les emplois de qualités qui sont offerts à la Foire de l’Emploi Beauce-Etchemins. La vitalité et la santé économique de la région nous tient à cœur, car elle impacte tous les aspects de la vie des citoyens et des travailleurs » mentionne-t-elle.

