L'Expo Habitat Beauce est lancée!

L'APCHQ Beauce-Appalaches a lancé aujourd'hui la 34e Expo Habitat Beauce qui présente 60 exposants au Centre Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Pendant 3 jours, le salon Expo habitat Beauce 2023 rassemble une grande sélection de professionnels et d’entreprises spécialistes de la construction, rénovation et du design. Sur place, les visiteurs pourront obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de leur projet, en créant des contacts privilégiés avec des professionnels et des passionnés du monde de l'habitation, des spécialises qui seront répondre à vos questions. C'est également un carrefour d’informations pour tous les passionnés de construction, de rénovation et de décoration.

Les exposants feront tirer plusieurs prix à gagner. Les visiteurs seront aussi invités à voter pour leurs kiosques coup de cœur du public, et ils courent la chance de gagner l’un des nombreux Passeports aux NRJ spa.

Rappelons que l'événement a débuté aujourd'hui et se tient toute la fin de semaine.

Horaire

Vendredi 24 mars

13 h: Ouverture du Salon au public

21 h: Fermeture du Salon

Samedi 25 mars

10 h: Ouverture du Salon au public

18 h: Fermeture du Salon

Dimanche 26 mars

10 h: Ouverture du Salon au public

16 h 30: Fermeture du Salon