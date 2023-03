Lancement de la programmation du Mois de la mécatronique

Le Mois de la mécatronique est de retour pour une 3e édition du 1er au 26 mai 2023 et l'organisation présente aujourd'hui la programmation de l'événement.

Le Mois de la mécatronique est un rassemblement d’activités ayant pour but de mobiliser les entreprises à l’importance de la mécatronique et de leur migration vers le 4.0. Sa mission: informer, sensibiliser, vulgariser et partager les savoir-faire et réalisations technologiques d’ici auprès de la communauté d’affaires de la Beauce. Tous les professionnels, entrepreneurs, employés, étudiants ou curieux qui désirent découvrir la mécatronique, sont invités à y participer.

Les 11 partenaires de l'événement de cette année se mobilisent à nouveau pour offrir une programmation diversifiée sur le territoire de la Beauce, soit le Conseil économique de Beauce (CEB), Beauce-Centre Économique (BCÉ), Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), le Centre d’aide aux entreprises Beauce-Chaudière (CAE), MECANIUM, le Réseau des CCTT Synchonex, Beauce Numérique, Développement PME (DPME), le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), le Centre universitaire des Appalaches (CUA) et le Cégep Beauce-Appalaches.

Programmation 2023

Un nouveau salon aura lieu en Beauce cette année et sera pendant Le Mois de la mécatronique. Il s’agit du Salon Robotique & Automatisation, organisé par Développement économique Nouvelle-Beauce au Centre Caztel à Sainte-Marie, les 17 et 18 mai prochains. Cet événement, gratuit pour les participants, regroupera près de 50 exposants dans les domaines reliés à la mécatronique. Deux dîners-conférences (payants) auront lieu durant les journées de salon. L’inscription est obligatoire.

Plusieurs autres activités sont au programme. Beauce Numérique offrira une conférence sous forme de 5 à 7 avec une ingénieure en mécatronique de chez BRP. Une participation exclusive à la tournée pancanadienne « Automatiser l’avenir » de Siemens Canada sera offerte par le CEB où l’on pourra y découvrir les dernières technologies de fabrication.

Quatre visites sont aussi prévues. Une visite chez les Armoires DLM à Saint-Joseph, organisé par Beauce-Centre Économique, pour découvrir leurs procédés de fabrication innovants. Une journée chez MECANIUM pour entendre un panel d’invités composé d’un CCTT et du Groupe Canam qui parleront de leur collaboration. De plus, il y aura une conférence offerte par OMRON, un fabricant d’automates, ayant pour thème : Conception et déploiement de robots en T, suivi d’un dîner et d’une période d’échanges avec les professionnels présents. Une visite au CIMIC permettra de découvrir la réalité augmentée appliquée à la production manufacturière grâce aux équipements du CSSBE. Le Cégep Beauce-Appalaches, de son côté, recevra des étudiants pour leur faire découvrir des métiers technologiques d’avenir reliés à la mécatronique.

Deux formations spécialisées offertes par le CUA, en collaboration avec l’UQAR, seront présentées. D'abord, l’intelligence artificielle pour les gestionnaires, ainsi que Compétences numériques de vos employés: pierres d’assise de la transition numérique. Quatre webinaires seront également offerts : La présentation du Programme Mon Succès numérique par le Réseau des CCTT Synchronex, Automatisation des entrepôts par DPME et La mécatronique au cœur du manufacturier intelligent (version pour les gestionnaires et travailleurs) offert par le CAE Beauce Chaudière.

Pour la programmation complète et s’inscrire aux activités, rendez-vous sur le site Web de l’événement. Pour ne rien manquer, les gens sont invités à suivre la page Facebook « Le mois de la mécatronique » qui sera continuellement animée en avril et en mai prochain pour annoncer les activités à venir.