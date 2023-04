Un prix pour récompenser les bons coups des entreprises

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a annoncé le début des dépôts de candidatures pour les Grands Prix 2023. Entreprises et salariés sont invités à proposer et partager leurs bons coups lors de ce concours.

Existant depuis plusieurs années, les Grands Prix de la CNESST sont de retour pour cette année 2023. Le but de ce concours est de partager, sous forme de candidature, les bons coups et les personnes qui y ont contribué. Par exemple, les personnes avec un leadership reconnu, une proactivité ou un caractère rassembleur sont invitées à se présenter.

Les candidats peuvent aussi avoir proposé et/ou fait naître des projets novateurs qui favorisent l’avancement de l’organisation en ce qui attrait aux normes du travail, à l’équité salariale ou encore à la santé et à la sécurité du travail.

Des retombées positives

Les organisations et les établissements scolaires qui participent aux Grands Prix de la CNESST, profitent de ce concours pour faire valoir leurs bons coups, augmenter leur visibilité et démontrer l’estime pour leur personnel. Le concours permet aussi d’améliorer le milieu de travail tout en mobilisant les travailleuses et les travailleurs ainsi que l’employeur autour d’un objectif collectif.

Pour s’inscrire ou en savoir davantage, les informations liées à ce concours sont disponibles sur le site internet du CNESST. La date de dépôt de candidature maximum est fixée au 31 mai prochain.