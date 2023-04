Le Conseil Economique de Beauce dresse son bilan pour 2022

Le Conseil Économique de Beauce (CEB) se réunissait ce mercredi 5 avril pour son Assemblée annuelle à Saint-Simon-les-Mines. L’occasion de partager son bilan pour l’année 2022.

Une quarantaine de personnes était présente ce mercredi soir dans l’édifice municipal de Saint-Simon-les-Mines, dans le cadre du bilan de l’année 2022 présenté par le CEB. « C’est avec beaucoup de fierté été le sentiment du devoir accompli que nous regardons le chemin parcouru au cours de la dernière année. Une année où, une fois de plus le CEB aura démontré toute sa pertinence et son importance en termes d’accompagnement des entreprises et de partenaire clé face au développement de l’économie régionale », a lancé, Luc Paquet, président de l’organisation.

Dans son bilan pour l’année passée, le CEB aura été impliqué dans 281 dossiers d’entreprises, totalisant plus de 167 M$ en projets d’investissement. Sur les programmes financiers, 60 interventions ont été réalisées, dont 48 dossiers dans le programme d’Aide d’Urgence aux PME (PAUPME). Les investissements sont environ de 1,4 M$ en prêts autorisés au 31 décembre 2022. La présence sur le terrain a elle aussi augmenté, avec près de 130 visites d’entreprises.

« La dernière année nous a permis de constater que nos quatre grandes orientations sont toujours d’actualité en 2022, soit : la main d’oeuvre, l’innovation technologique, l’animation économique et le développement régional », a ajouté Hélène Latulippe, directrice générale du CEB.

Des changements au sein du Conseil d’administration

L’assemblée annuelle a également permis aux administrateurs de nommer Peggy Duquet de Métal Duquet à titre de nouvelle vice-présidente du CEB. Cette dernière viendra appuyer Luc Paquet de Gestion Thap, qui a été reconduit à la présidence. L’activité a aussi été l’occasion d’accueillir Jonathan Maheux de Blanchette Vachon comme nouvel administrateur et de remercier Nicolas Jean de Mirage pour son implication.

Main-d’oeuvre et technologies de demain au coeur de l’organisation

La pénurie de main d’oeuvre qui touche actuellement le territoire est un défi également pour le CBE. Suite à l’étude de novembre 2021, le CEB a coordonné pour la région des représentations politiques, au provincial et fédéral, afin que les gouvernements mettent en place un plan d’urgence pour le secteur manufacturier. Le but étant d’assouplir la fiscalité pour les 60 ans et plus, d'accélérer l’augmentation du bassin de main-d’oeuvre et l’obtention de la résidence permanente, de mettre en place des programme de soutien adaptés aux PME pour faciliter leur migration technologique, ainsi que de trouver des solutions à la création de nouveaux logements.

Concernant les technologies de demain, le CEB a organisé en mars et avril 2022 le mois de la mécatronique afin de rassembler et de mobiliser les entreprises quant à l’importance du virage 4.0. Avec Beauce Numérique, le Conseil Économique de Beauce a permis d’octroyer près de 88 000 $ de subventions pour un investissement total de 172 820 $.

Une année 2022 synonyme de retour des événements

Dans cette dernière année, le CEB aura été très actif avec le retour des principaux événements après le passage de la crise sanitaire. Au total, ce sont près de 15 activités proposées et plus de 1 800 participants sur l’année dernière. Cinq déjeuner-conférences, un dîner-conférence, un souper-d’affaire de prestige, un tournoi de golf et un souper des jeunes gens d’affaires ont ainsi pu être organisés.

Le CEB a aussi lancé deux appels à concours dans le cadre du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques, qui a offert une bourse de 25 000 $ pour démarrer un nouveau projet touristique dans la région. Les gagnants de l’année 2020 étaient Les Ôtres, hébergements touristiques, Chronocité, pour son projet « La Beauce à vélo » et Vélo de montagne MSG pour son projet de développement de nouvelles pistes de vélo montagne pour les débutants et les familles.