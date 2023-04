Gala de l’entreprise beauceronne: les finalistes sont connus !

Organisée au Georgesville par La Chambre de commerce de Saint-Georges, la soirée de dévoilement des finalistes du 34e Gala de l’entreprise beauceronne a eu lieu hier soir.

Le public présent ce jeudi soir au cocktail, a pu découvrir les finalistes des Prix prestige et Prix du public ou encore des Prix des partenaires d’affaires et des Prix honorifique. Ces derniers auront la chance de l’emporter lors de la soirée de Gala du 6 mai prochain. Un événement important qui permet de donner un coup de projecteur sur les entreprises locales.

« Le cocktail des finalistes est comme le dressage d'une table pour accueillir des invités de marque, le déroulement du tapis rouge pour mettre en lumière les entreprises locales et leurs équipes. Ce sont celles et ceux qui ont osé présenter leur candidature et ont été sélectionnés pour participer au "gala des galas" qui aura lieu le 6 mai prochain. Le slogan de cette année, "Se transformer pour laisser sa marque !", promet de reconnaître les entreprises audacieuses, innovantes, créatives et capables de s'adapter aux changements. À vous, chers finalistes, gens d'ici, nous vous donnons rendez-vous le soir du gala pour célébrer ensemble tout ce que nous avons accompli dans notre belle Beauce. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et la meilleure des chances ! », a expliqué Peggy Duquet, directrice générale de Métal Duquet et présidente d'honneur, en lancement de cette soirée.

Les finalistes des Prix Prestige

La directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges, Annie Gilbert, a remercié toutes les entreprises, quel que soit leur taille, d’avoir posé leur candidature.

« Je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux entreprises qui ont soumis leur candidature pour le Gala de l'entreprise beauceronne. Nous avons été honorés par le grand nombre de candidatures que nous avons reçues et cela témoigne de votre dévouement et de votre passion pour votre entreprise et notre région. Nous sommes conscients que le processus de candidature peut être exigeant, et nous sommes reconnaissants de l'effort et du temps que vous avez consacrés à la préparation de votre dossier de candidature. Nous sommes impatients de découvrir les réussites et les réalisations de chacun d'entre vous et de mettre en lumière les entreprises qui ont su innover, faire preuve d'audace et de créativité pour réussir malgré les défis rencontrés. Nous vous souhaitons la meilleure des chances et nous avons hâte de célébrer avec vous lors de la 34e édition du Gala de l'entreprise beauceronne », a-t-elle souligné.

JARRET | Projet d’investissement- Volet industriel

KVN Fabrication d’acier

Équipements Lapierre

Beauce Caoutchouc

JARRET | Projet d’investissement - Volet commercial

Kassiopeia

Shaker | Cuisine & Mixologie

Chap Alliance

JARRET | Implication sociale et communautaire

Le Complexe Signature

L’AIS Beauce-Sartigan

Les Cours de Mme Marie-Ève

JARRET | Travailleur autonome | Microentreprise

Virage B612

Les Productions Upendo

Nalini | Physio + Yoga

JARRET | Nouvelle entreprise

Nalini | Physio + Yoga

Mission Estimation

L’Assoifée Microbrasserie

JARRET | Services professionnels

Mallette

Clinique Priva Santé

Les Cours de Mme Marie-Ève

JARRET | Intégration en entreprise

Mirage

Chap Alliance

Manac

JARRET | Tourisme

Art en Beauce - La Collection

Rock Café Beauceville

L’Assoifée Microbrasserie

JARRET | L’Aile jeunesse

Plaisir Sans Faim

Trycia Turcotte Professeure de chant et coach vocale

Créativa Productions

JARRET | Employé.e par excellence

McDonald’s - Linda Roy

Safari Condo - Jérémy Côté

RCM Solutions Modulaires - Marie-Ève Drouin

JARRET | Organisme à but non lucratif

Le Carrefour Jeunesse-Emploi de Beauce-Sud

Association des bénévoles de Beauce-Sartigan

Au Bercail

JARRET | Développement durable

Groupe Aptas

Manac

Duvaltex

JARRET | Personnalité d’affaire de l’année

Kassiopeia - Katy Boucher

L’AIS Beauce-Sartigan - Emmanuel Rodrigue

Pierre Gosselin Jointoyeur - Virginie Gosselin

Les finalistes du Prix du Public

La Chambre de commerce a reçu des milliers de votes électroniques entre le 14 novembre et le 13 décembre 2022. Les nominés sont :

JARRET | Prix du Public - Courtier immobilier

Équipe Bastien & Maheux

Équipe Virginie Cloutier et Claudia Veilleux

Chantale Létourneau

Les finalistes des Prix des Partenaires d’Affaires

La Chambre de commerce de Saint-Georges a annoncé être fière de permettre à des entreprises de la région de pouvoir être reconnues devant la communauté d’affaires selon des thèmes retenus pas de grandes institutions. Les finalistes dans ces catégories sont :

JARRET | Gestion des ressources humaines

Caisse du Sud de la Chaudière

SBC Cedar

Matiss

JARRET | Entreprise agricole

Ferme Holdream

Ferme J.P. Poulin & fils

JARRET | Éducation interordres

RCM Modulaire

Beauce Atlas

Mirage

Les finalistes des Prix Honorifiques du Gala

Ces prix sont décernés par le conseil d’administration de la Chambre de commerce de Saint-Georges et la présidente d’honneur du Gala, Peggy Duquet. Les finalistes sont :

JARRET | Honorifique

DLM Votre Fabricant d’Armoire

Complexe 10E Avenue

L’École d’Entrepreneurship de Beauce

JARRET | D’Or