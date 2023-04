Huit projets étudiants retenus pour le Défi OSEntreprendre

Pour la 25e édition du Défi OSEntreprendre, les projets lauréats du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) devaient être sélectionnés ce jeudi 13 avril. Huit projets ont été retenus.

Près de 48 projets ont été déposés par les écoles primaires et secondaires et par les centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes pour l'édition locale du CSSBE. Au total, huit projets ont été élus dans le volet scolaire.

Les projets lauréats bénéficient d'une bourse du CSSBE de 100 $ chacun. Les élèves participants recevront également une invitation à participer au gala régional qui sera tenu le 27 avril prochain.

Voici la liste des lauréats: