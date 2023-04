L'usine Olymel de Vallée-Jonction fermera ses portes d'ici la fin de 2023

Yanick Gervais, président-directeur général d’Olymel, a annoncé ce matin la fermeture définitive de son usine d’abattage, de découpe et de désossage de porcs de Vallée-Jonction.

Ce sont 994 employés qui se retrouveront sans emploi, dont 911 syndiqués à la CSN et 83

cadres. Ils ont été prévenus un peu plus tôt ce matin.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue au siège social de l’entreprise, à Saint-Hyacinthe. Selon la direction, cette décision a été rendue nécessaire afin de stopper les pertes du secteur du porc frais qui se chiffrent à plus de 400 millions de dollars depuis 2 ans et menacent la pérennité de l’ensemble de l’entreprise.

Parmi les quatre usines d’abattage Olymel, soit Vallée-Jonction, Yamachiche, Saint-Esprit et L’Ange-Gardien, ce sont les installations beauceronnes qui sont finalement condamnées. Cette décision aurait été prise pour deux raisons, le déclin constant de la main-d'oeuvre dans la région et l'état des installations qui nécessiteraient un investissement de près de 40 M$ à très court terme. Yannick Gervais a également mentionné que la configuration de l'établissement empêche l'installation de technologies.

Par conséquent, l’usine cessera ses activités le 15 septembre pour ce qui concerne le chiffre de soir, soit 443 employés, puis le 22 décembre pour le chiffre de jour ce qui concerne 468 autres employés.

La direction d’Olymel n’a encore pris aucune décision sur l’avenir des installations de l’usine de Vallée-Jonction. L’entreprise prendra le temps nécessaire afin d’étudier toutes ses options et d’examiner les propositions qui pourraient émaner de parties intéressées.

En réponse à cette annonce, la municipalité de Vallée-Jonction tiendra un point de presse à 11 h 30.

Rappelons qu’en octobre dernier, l’entreprise avait déjà annoncé la suppression de 177 postes-cadres, dont certains se trouvaient à Vallée-Jonction. Aussi, au courant de l’année 2022, une grève d’environ quatre mois avait secoué l’entreprise.

Relocalisation des employés

Olymel invitera sous peu les employés à s’inscrire à un programme de relocalisation sur une base volontaire pour les employés souhaitant demeurer au sein de l’entreprise et occuper un poste dans un autre établissement d’Olymel. Les usines spécialisées dans l’abattage et la découpe de porc et situées à Yamachiche, Saint-Esprit, Ange-Gardien, Princeville et Sherrington, ainsi que l’usine de surtransformation de porc de St-Henri de Lévis sur la rive sud de Québec feront partie du plan de relocalisation.

Un comité de reclassement sera aussi mis sur pied avec la collaboration d’Emploi Québec afin d’appuyer les employés qui voudraient opter pour une nouvelle orientation de carrière.

L'usine Olymel à Vallée-Jonction compte actuellement 122 travailleurs étrangers temporaires. Des démarches ont donc été entreprises auprès des autorités fédérales et provinciales dans le but de permettre à ces travailleurs de faire une demande de relocalisation dans un autre établissement d’Olymel.