La Pharmacie Brunet Brigitte Cliche fête ses 20 ans!

La Pharmacie Brunet Brigitte Cliche, située dans l’ouest de Saint-Georges, célèbre cette année ses 20 ans avec ses clients.

L’événement sera fêté du 18 au 21 mai prochains.

À chacune de ses quatre journées les premiers arrivés auront droit à des cadeaux surprises. De plus, des tirages aléatoires seront effectués tous les jours pour récompenser leur fidèle clientèle.

Les propriétaires de la première pharmacie de surface établie dans l'ouest de la ville souhaitent profiter de cet anniversaire pour remercier sa clientèle et fêter avec elle cet accomplissement.

Un centre multiprofessionnel pour tous

Ce centre multiprofessionnel a pour but de créer une stabilité, un lien où tout le monde peut s’aider sans être dépendant. Grâce aux deux étages, il y a un certain achalandage et un échange de services qui profitent à tous.

On y retrouve ainsi un laboratoire médical, un avocat, un agent d'immigration. Il y a aussi de la massothérapie, une psychologue, une sexologue, du maquillage longue durée, de la podiatrie, etc. « Il y a tout ce dont on pourrait avoir besoin », a indiqué Nicolas Poulin, directeur du développement.

Retour historique

Construite et ouverte en 2003, cette pharmacie a vu le jour grâce à la détermination de Brigitte Cliche et de son conjoint Richard Poulin. « Nous on a cru en un projet et nos clients aussi », a souligné fièrement ce dernier. La pharmacienne Brigitte Cliche exerçait déjà depuis 1986 au centre médical Chaudière. « Mais, où l'on était avant, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Alors on a créé le magasin qu'on voulait avec les services qu'on souhaitait », a précisé Richard Poulin.

Le couple avait pour objectif de créer de l'emploi. Ainsi, en 20 ans, l’entreprise est passée de 12 employés à 40. « C’est un accomplissement grandiose. On est parti d’un magasin de 4 000 pieds carrés en 2003 à plus de 10 000 pieds carrés aujourd’hui. On a aussi triplé l’équipe de travail tout en conservant un service client impeccable. C'est la mission de notre équipe », se réjouit Nicolas Poulin.

Plusieurs générations de Beaucerons magasinent dans cette entreprise familiale. « Quand on a commencé en 2003 c'était la grand-mère qui venait, maintenant c'est la fille! Notre clientèle se renouvelle de génération en génération », a-t-il conclu. De ce fait, il y a eu un premier agrandissement en 2007, puis un second en 2012. Le stationnement a également été refait en 2020.

Contacts

La pharmacie Brunet Brigitte Cliche se trouve au 1270 boulevard Dionne à Saint-Georges.

Site internet de la pharmacie : https://www.brunet.ca/localisateur-succursale/saint-georges-1270-boul-dionne-g5y-3v5/5102/

Numéro de téléphone de la pharmacie : 418 228-9547

Page Facebook : Pharmacie Brunet Plus Saint-Georges Brigitte Cliche

Site internet du Centre multiprofessionel: https://centremultiprofessionnel.com/

Numéro de téléphone du Centre multiprofessionel: 418 227-1234