Québec accorde 400 000$ à l’École d’Entrepreneurship de Beauce

L’adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, a confirmé l'octroi d'un financement de 400 000 $ pour la période 2022-2024 à l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

Cette somme permettra de faciliter l’accès aux programmes de l'école pour de jeunes entrepreneurs de la région et du Québec.

« Faciliter l’accès à l’École d’Entrepreneurship de Beauce est au cœur de mes priorités depuis mon arrivée en 2018. Cette aide financière va permettre à de jeunes entrepreneurs de la Beauce et du Québec d'avoir accès aux programmes de l’école, sous forme de bourses. Ceci assure la pérennité de l’institution et permet de faire rayonner encore plus notre école », a mentionné le député de Beauce-Sud Samuel Poulin.

S’inscrivant dans le Plan d’action jeunesse 2021-2024 du gouvernement du Québec, ce projet vise à développer le leadership d’entrepreneurs âgés de 35 ans ou moins en favorisant le réseautage et en offrant de la formation de haut niveau ainsi qu’une expérience immersive avec des experts de domaines variés.

Dans ce contexte, l’École d’Entrepreneurship de Beauce distribue près de 100 000 $ en bourses chaque année à 11 jeunes pour faciliter l’accès à ses programmes Émergence et Élite. Elle organise également deux types de séjours intensifs soient : un camp d’été de 5 jours et un camp formatif de 2 jours en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse. Ces actions répondent à l’objectif du Plan d’action jeunesse 2021-24 qui vise à soutenir le démarrage et la reprise d’entreprises.