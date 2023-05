Richard Lehoux convoque une réunion d’urgence concernant Olymel

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, tiendra avec ses collègues parlementaires une réunion d’urgence au Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire (AGRI) concernant la fermeture de l’usine Olymel à Vallée-Jonction.

Lors de cette rencontre prévue le 8 mai, les députés des différents partis et membres du comité pourront échanger avec les propriétaires d’Olymel et de Sollio Groupe Coopératif, ainsi qu’avec les Éleveurs de porcs du Québec, de l’Ontario et le Conseil canadien du porc. De plus, M. Lehoux a invité le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à venir témoigner sur la façon dont les travailleurs étrangers temporaires d’Olymel sont affectés par la fermeture et sur les options possibles pour garder cette main-d’œuvre dans la circonscription avec la transition la plus harmonieuse possible. Les ministères de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, ainsi que de l’Emploi et du Développement social, sont également invités.

« Je suis heureux de savoir que mes autres collègues membres du Comité sont tout aussi préoccupés que moi concernant la fermeture de l’usine de la Beauce ainsi que les impacts que la nouvelle a sur l’industrie porcine. Nous espérons tous que cette réunion pourra apporter la lumière nécessaire sur cette tempête que traverse actuellement ce secteur agroalimentaire et que des solutions seront mises en place dans les plus brefs délais », déclare Richard Lehoux.

Suite à cette réunion d’urgence, le Comité agira rapidement et préparera une lettre de recommandations qui sera distribuée à tous les ministères concernés.