Le Salon Commerces et Artisans de Lambton est sur son départ

La Société pour la Promotion Industrielle de Lambton lance cette fin de semaine le Salon Commerces et Artisans à l'Aréna de Lambton. Depuis 2019, l'événement n'a pas pu avoir lieu dans la municipalité, notamment en raison de la pandémie de COVID-19.

L'événement va s'ouvrir au public dès 18 h 30 et sera ouvert jusqu'à 21 h, ce vendredi. Le tout reprendra le samedi 6 mai, de 10 h à 17 h, alors que le Foodtruck Le Jarret Noir sera ouvert au public de 10 h à 21 h.

Le dimanche, les commerçants seront accessibles de 9 h 30 à 16 h. Il y aura également un brunch cuisiné par le Cercle des Fermières de Lambton, de 8 h 30 à 12 h. Le coût du brunch sera de 14$ pour les adultes et 7$ pour les enfants.

Pendant que sur la patinoire, plus de 40 commerces présenteront leurs activités, 20 artisans seront au deuxième étage pour montrer leurs diverses créations. Parmi ces commerces, neuf sont issus de la Beauce! L'entrée à l'Aréna est gratuite et ouverte à tout le public.

Des prix de présence sont également offert, alors qu'il sera possible de gagner un forfait deux nuits et trois jours à l'Hôtel du Domaine. Un BBQ Coleman Cookout 31500BTU, un bon d'achat au Marché du Store et deux abonnements d'un mois au iGym de Lambton seront également offerts en tirage.