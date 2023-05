Climatisation et chauffage: Miville s'est installé à Saint-Georges

Miville, spécialisée dans la climatisation et le chauffage, vient tout juste d'ouvrir les portes de son nouveau bureau à Saint-Georges et ses employés sont prêts à vous servir.

L'entreprise est implantée à Québec depuis plus de 55 ans. Recevant de nombreuses demandes de la Beauce, le propriétaire a décidé de s'implanter au 14 270 boulevard Lacroix pour se rapprocher de ses clients de la région et mieux répondre à leurs besoins.

Oeuvrant seulement dans le résidentiel, Miville vend des systèmes de climatisation et chauffage, comme des systèmes central et mural en thermopompe ainsi que des fournaises. L'entreprise propose également tous les services englobant ces installations, notamment l'entretien et le service.

Miville propose des produits hauts de gamme reconnue dans l’industrie et se démarque par la compétence et l’expérience de son équipe.

L’entreprise compte déjà dans ses rangs plusieurs Beaucerons et prévoit d’autres embauches au cours de l’été.

Miville a été créé par Claude et Jacques Miville il y a plus de 55 ans. Claude était spécialisé dans les installations commerciales, Jacques lui faisait du résidentiel. Au décès de Claude, Jacques a vendu la partie commerciale et a continué d’oeuvré dans le secteur résidentiel avec son associé Yvan Hébert. Depuis 12 ans, à la retraite de M Miville, Yvan Hebert et ses deux fils Sébastien et Alexandre assure la continuité de l’entreprise ainsi qu'une solide relève.

Infos pratiques

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

La ligne téléphonique au numéro unique pour les succursales de Québec , St-Georges et Gaspé est accessible en tout temps.

Adresse : 14 270 boulevard Lacroix à Saint-Georges

Téléphone : (418) 626-5845

Site internet : miville.ca