InnOvin remporte le Prix Reconnaissance Genovis 2023

Jeudi 4 mai avait lieu le dévoilement des Prix reconnaissance GenOvis 2023. Dans le cadre du rendez-vous annuel du CEPOQ à Drummundville, le Centre d'expertise en production ovine du Québec, l'organisme a nommé cinq entreprises du milieu qui ont su se distinguer.

« Je tiens à souligner, au nom du conseil d’administration et de notre équipe, le travail exceptionnel réalisé par chacune des entreprises en nomination. Les producteurs et les productrices propriétaires de ces fermes ovines sont tous et toutes fermement engagés dans le développement de notre secteur. Ils et elles méritent toute notre admiration et sincères félicitations aux fermes gagnantes pour cette belle réussite », a tenu à dire le président du conseil d'administration Martin Dion, à la remise des prix.

Parmi les titulaires du prix, une entreprise agricole beauceronne s'est vue offrir une distinction pour ses travaux. Il s'agit de la Bergerie InnOvin, dont les propriétaires sont Pierre-Luc Faucher et Pascale Maheu de Saint-Joseph-de-Beauce.

Le CEPOQ évaluait les entreprises inscrites à partir d'une évaluation génétique des ovins à domiciles, de mêmes que cinq critères distingués. Julie Baillargeon, directrice générale, a apporté ces précisions.

« Les gagnants du concours sont déterminés grâce à une combinaison de cinq caractères tandis que le récipiendaire du Volet Productivité en croisement est déterminé par la productivité. Le programme GenOvis est un programme d’évaluation génétique des ovins à domicile pour les éleveurs de moutons de race pure, hybrideurs, producteurs commerciaux ou producteurs laitiers avec soutien des ressources du CEPOQ ».

La bergerie a démarré en 2014, alors que les propriétaires ont toujours organisé l'entreprise pour qu'elle devienne rentable, tendance difficile dans le milieu.