Le Jarret d'Or décerné à Portes & Fenêtres Abritek

Les usagers de la route 108 l'auront certainement remarqué, il y a actuellement des travaux entre les municipalités de Courcelles et Saint-Évariste. Plus précisément, une réfection de la chaussée est en processus entre les rangs Fortier et Tanguay, et ce, depuis le 2 mai. C'est ce qui résume les détails disponibles sur le site du Québec 511. Il ...