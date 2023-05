La FCCQ débarque en Nouvelle-Beauce

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) lance sa troisième tournée manufacturière des chambres de commerce. C'est par la voie d'un communiqué qu'elle a d'autant plus présenté les régions visées. Le secteur de la Nouvelle-Beauce fait partie des dix administrations québécoises.

« Nous sommes ravi d’accueillir La grande tournée manufacturière des Chambres de commerce en Nouvelle-Beauce. Nous avons la chance d’avoir plusieurs grandes entreprises manufacturières sur notre territoire et c’est important pour la CCINB d’offrir à ses entreprises des événements qui rejoint leur secteur d’activité », a mentionné Marie-Christine Lavoie, directrice générale de la CCINB.

Cette initiative de la FCCQ peut bénéficier aux entreprises locales, par une promotion distinguée de leurs activités. C'est aussi une opportunité pour la population de découvrir des produits et services, tout en favorisant l'achat local.

« Nous sommes heureux et fiers du retour de La grande tournée manufacturière des Chambres de commerce dans les régions, elle nous permet de joindre les entrepreneurs québécois sur le terrain et les épauler pour qu’ils puissent bénéficier de meilleures opportunités et du dynamisme de notre économie. Le secteur manufacturier est un élément clé pour le rayonnement économique du Québec, il est donc primordial pour nous et notre réseau de chambres de commerce partout au Québec de les soutenir » a expliqué Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) accueillera la tournée le 27 juin à La Cache à Maxime de Scott pour la région de Chaudière-Appalaches. C'est d'ailleurs dans le cadre d'un format déjeuner-conférence (de 7 h 30 à 11 h) que l'organisation va se formuler pour chacune des régions administratives.